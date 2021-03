#38: Haagse Zaken telt af: de verkiezingsnácht

In Haagse Zaken telt af leefden we toe naar de Tweede Kamerverkiezingen en de uitslag. In deze aflevering hoor je alles over de verkiezingsavond en -nacht op de Haagse redactie van NRC.

Guus Valk, Mark Lievisse Adriaanse en Rik Rutten schuiven aan bij Lamyae Aharouay en Floor Boon om de eerste resultaten te duiden. Je hoort over verliezers, winnaars en wat dat mogelijk betekent. Met bijdrages van verslaggevers die partijbijeenkomsten volgden.

Presentatie: Lamyae Aharouay & Floor Boon

Techniek, redactie en productie: Henk Ruigrok van der Werven & Iris Verhulsdonk

