Zo’n verlies had het CDA niet verwacht

Dat het CDA er geen zetels bij zou winnen, daar werd in de partij wel op gerekend. Maar dat het verlies zó groot zou zijn, dat is onverwacht en komt hard aan. Voorlopig lijkt het erop dat de partij, die de afgelopen regeerperiode negentien zetels in de Tweede Kamer had, daar vijf van inlevert. Dat blijkt uit de exitpolls die woensdagavond werden gepubliceerd.

Alleen in 2012, nadat het CDA, samen met de VVD, in een gedoogconstructie had geregeerd met de PVV, scoorde de partij lager na de Tweede Kamerverkiezingen – met een uitkomst van dertien zetels.

De CDA-top kwam woensdagavond bijeen op de fractiekamer van CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma: lijsttrekker Wopke Hoekstra en partijvoorzitter Rutger Ploum kwamen daar voor negen uur aan. Na de eerste exitpoll was het doodstil rond de fractiekamer, waar door de oude plafonds wel te horen was hoe een verdieping hoger gejuicht en gejoeld werd bij D66 – die fors wint volgens de polls. Het contrast was groot. Even na half tien, nog voor de tweede exitpoll, vertrok Ploum al telefonerend. Hij weigerde commentaar te geven op het verlies. Op het partijbureau in Den Haag zei campagneleider Raymond Knops dat hij zich wel eens beter had gevoeld. Wopke Hoekstra noemde de uitslag „teleurstellend”. Het initiatief laat hij in eerste instantie bij VVD en D66. „Ik ben hier verantwoordelijk voor. Ik geloof in leiderschap waarin je verantwoordelijkheid neemt voor dingen die niet goed gaan.” Maar ook: „De evaluatie is niet voor vanavond.”

Woensdagmiddag waren CDA’ers in de top van de partij nog aan „het bidden en aan het hopen” dat ze op zijn minst hetzelfde aantal zetels zouden houden. Tot begin maart werd in het CDA nog gesproken over winst, er werd gehoopt op 20 of zelfs 25 zetels. Maar in twee weken tijd zag het CDA dat de campagne niet van de grond wilde komen en dat het Wopke Hoekstra maar niet lukte om te overtuigen. De afgelopen dagen klonk in de partij steeds luider onvrede over het campagneteam. Hoe had dit kunnen denken dat Hoekstra een realistisch alternatief zou zijn voor VVD-lijsttrekker Rutte, en waarom dacht het te kunnen concurreren met de liberalen op thema’s die kiezers vooral associëren met de VVD: economie en veiligheid?

Voorkeursstemmen

Wat nu? In de partij zal met veel spanning worden uitgekeken naar 26 maart. Dan stelt de Kiesraad de definitieve uitslag vast en wordt duidelijk hoeveel stemmen afzonderlijke Kamerleden hebben gekregen.

Er zijn CDA’ers die er rekening mee houden dat Pieter Omtzigt, de nummer 2 van het CDA, meer voorkeursstemmen heeft gekregen dan lijsttrekker Hoekstra. Omtzigt liet de afgelopen weken al aan CDA’ers in de partijtop weten zich gepasseerd te voelen in de campagne. Hij heeft meermaals gedreigd zich af te splitsen.

De tegenvallende uitslag voor het CDA zal de discussie over het functioneren van partijvoorzitter Ploum weer doen oplaaien. De onvrede over hem is er al sinds de rommelig verlopen lijsttrekkersverkiezing in de zomer van vorig jaar. Als Ploum niet zélf zijn vertrek bekendmaakt, zo klinkt in de partij, dan zal dat tot gerommel leiden.

In het CDA wordt verwacht dat het verlies leidt tot een partijcommissie die zal onderzoeken hoe de verkiezingsnederlaag tot stand kwam – net zoals dat gebeurde na verkiezingsnederlaag in 2012.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de verkiezingen en formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven