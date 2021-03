Ziyech schiet Chelsea naar kwartfinale van Champions League

Hakim Ziyech heeft Chelsea naar de kwartfinales van de Champions League geschoten. De international van Marokko, geboren in Dronten, zorgde voor de belangrijke openingstreffer in het thuisduel met Atlético Madrid (2-0), dat het eerste duel ook al verloren had (0-1). Invaller Emerson Palmieri tekende diep in blessuretijd voor de eindstand.

Ziyech, afgelopen zomer overgekomen van Ajax, genoot de afgelopen weken nog niet alle vertrouwen van zijn nieuwe trainer Thomas Tuchel, Maar tegen Atlético mocht hij van de opvolger van de ontslagen Frank Lampard beginnen. Hij tekende in de 34e minuut voor de belangrijke openingstreffer. Ziyech scoorde met zijn mindere rechtervoet, op aangeven van Timo Werner. Het was zijn eerste treffer op Stamford Bridge.

Kwartfinale

Met Chelsea en Bayern München hebben zich woensdagavond de laatste twee clubs geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. De loting daarvoor is vrijdag. Eerder al schaarden zich Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Liverpool, Porto, Real Madrid en Manchester City bij de laatste acht.

De laatste drie winnaars van de Champions League doen nog mee. Bayern München won het toernooi vorig seizoen. Het jaar daarvoor was Liverpool de sterkste. In 2018 ging de beker naar Real Madrid, in 2017 en 2016 overigens ook.

(ANP)