Zaak vermoorde Ikon-journalisten El Salvador alsnog voor rechter

Justitie in El Salvador gaat de zaak over de moord op vier Nederlandse journalisten uit 1982 alsnog voor de rechter brengen. Dat melden de NOS en de zus van een van de slachtoffers. De advocaten van de nabestaanden van de Ikon-journalisten gaan dat deze woensdag aankondigen op een persconferentie.

De belangrijkste verdachte is kolonel Reyes Mena, die volgens een onderzoekscommissie van de Verenigde Naties opdracht heeft gegeven Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemsen en Hans ter Laag dood te schieten. Zij waren in El Salvador voor een reportage over de burgeroorlog die daar toen woedde en werden deze woensdag precies 39 jaar geleden gedood door het regeringsleger toen ze guerillagebied in wilden trekken.

Televisieprogramma Zembla spoorde Reyes Mena in 2018 op. Hij woonde al jaren in de Verenigde Staten en was nooit vervolgd, ondanks dat hij door de VN-onderzoekscommissie al in 1993 werd aangewezen als opdrachtgever. „De zaak is al onderzocht, ik ben nooit aangeklaagd”, zei hij daar drie jaar geleden over tegen Zembla. „Jullie zijn een onderdeel van een communistisch plan om wraak te nemen.”

In El Salvador gold tot 2016 een amnestiewet, maar sinds die is opgeheven is vervolging van de verantwoordelijken voor de moorden weer mogelijk geworden. De regering van het Centraal-Amerikaanse land heeft lang volgehouden dat de vier per ongeluk werden gedood bij een treffen tussen guerrillastrijders en het leger van El Salvador.

In het district waar de vier Nederlandse journalisten zijn vermoord is volgens de NOS eerder wel een zaak gestart, maar die werd onder politieke druk weer afgeblazen. Het Nederlandse OM heeft de zaak ook jarenlang onderzocht.