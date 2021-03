Wethouder Meliani: ‘We moeten taboesfeer rond seksueel geweld in cultuursector doorbreken’

De kunst- en cultuursector moet meer stappen ondernemen tegen grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat schrijft de Amsterdamse wethouder van cultuur Touria Meliani (GroenLinks) in een woensdagmiddag verstuurde brief aan de gemeenteraad.

Meliani reageert, schrijft ze, op recent verschenen artikelen over grensoverschijdend gedrag. Afgelopen vrijdag en zondag publiceerden NRC en Het Parool artikelen waarin 28 mannen de directeur van cultureel platform Moam in Amsterdam beschuldigen van aanranding, verkrachting, drogering en gewelddadigheden. Diverse oud-betrokkenen bij Moam-projecten klaagden bovendien over een onveilige werkomgeving.

De berichten raakten haar, schrijft Meliani. „Het laat de kwetsbaarheid van (jonge) makers zien en de machtsstrijd die soms in de sector heerst en vreselijke gevolgen kan hebben.” Zij noemt het goed en moedig „dat zij die zich slachtoffer voelen zich uitspreken”.

De wethouder, die vrijdag op Instagram direct reageerde op de berichtgeving over de Moam-directeur, wijst in haar raadsbrief op de stappen die de cultuursector sinds de start van de #metoo-beweging heeft gezet. Zo noemt ze de oprichting van Mores, een onafhankelijk meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de podiumkunsten-, film- en televisiesector en musea.

Veilige werkomgeving

Maar er is meer nodig, stelt Meliani. Vanaf april gaat ze gesprekken voeren met vertegenwoordigers uit de cultuursector. Ze wil praten, geeft ze aan, over de noodzaak van een veilige werkomgeving, en hoe alert te zijn op situaties die kunnen leiden tot grensoverschrijdend gedrag.

Meliani wil „de taboesfeer doorbreken”. Ze zegt mensen te kennen „die bewust uit de sector stappen omdat zij geen deelgenoot willen zijn van een cultuur waar grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd”.

De recente berichten gaan volgens de wethouder over mensen die jarenlang niet zijn gehoord. „Dat wat verhuld werd, komt nu in de openbaarheid. We zijn samen verantwoordelijk voor het agenderen, het signaleren, het stoppen met wegkijken en het aanpakken van dit probleem.”

Mode-opleiding

Het Amsterdam Fashion Institute (Amfi) is al begonnen met het onderzoeken van de eigen leeromgeving. De Moam-directeur studeerde in 2012 af aan het Amfi. Omdat hij zich misdroeg nam de schoolleiding diverse keren maatregelen tegen hem. Sinds drie jaar stuurt de opleiding geen stagiairs meer naar Moam, omdat die zich daar „niet senang” voelden, aldus een woordvoerder van het Amfi. Niettemin werd de Moam-directeur sindsdien nog wel uitgenodigd als gecommitteerde bij eindexamens.

Die dubbele houding kwam de opleiding de afgelopen dagen op sociale media op veel kritiek te staan. Veel (oud-)studenten spraken van een onveilige leeromgeving en stelden dat „afbreken van creatievelingen” op het Amfi de norm was.

Het Amfi laat in een reactie weten geschrokken te zijn van de reacties. De opleiding heeft de (oud-)studenten uitgenodigd voor gesprekken. Een woordvoerder: „We gaan het gesprek open en eerlijk aan om ervan te leren.”