Vrees voor racistisch motief bij aanslag op Aziatische spa’s in Atlanta

Voordat een schutter dinsdagavond zeker acht mensen doodde in drie Aziatische massagesalons in en rond de Amerikaanse stad Atlanta, leefden in de VS al zorgen over oplevend anti-Aziatisch racisme tijdens deze pandemie. De lokale autoriteiten konden in de uren na het bloedbad nog niets melden over het mogelijke motief van de opgepakte verdachte Robert Aaron Long. Maar in eerste reacties werd rekening gehouden met een hate crime (een misdaad uit discriminatoir oogmerk) tegen Amerikanen met Aziatische wortels.

De multiculturele metropool Atlanta telt een snel groeiende Aziatische gemeenschap en zes van de dodelijke vrouwelijke slachtoffers waren van Aziatische komaf, onder wie vier Koreanen. De overige twee mannelijke doden betreffen naar verluidt een blanke en een latino.

De spa’s zoals die dinsdagavond in Atlanta werden aangevallen, fungeren in de VS vaak als verkapte bordelen: naast massages wordt er ook clandestien seks aangeboden. Het is daarom ook niet uitgesloten dat Long (een 21-jarige witte man) handelde uit vrouwenhaat. In 2018 pleegde in buurland Canada een seksueel gefrustreerde ‘incel’ (kort voor ‘onvrijwillig alleenstaand’) een aanslag in Toronto door met een busje op voetgangers in te rijden.

Meer incidenten gemeld

Mocht Long uit een racistisch motief hebben gehandeld, dan past dat in een bredere maatschappelijke ontwikkeling. Sinds de uitbraak van het nieuwe, eerst in China ontdekte, coronavirus spelen – net als elders in het Westen – ook in de VS anti-Aziatische sentimenten op.

Het Pew Research Center bracht begin juli een peiling uit waarin 1 op de 3 ondervraagden van Aziatische komaf zei in de eerste maanden van de pandemie te maken te hebben gehad met racistische opmerkingen of ‘grappen’. Onder latino’s en zwarte en witte Amerikanen lagen die percentages in dezelfde periode lager.

Nu de pandemie haar tweede jaar is ingegaan, blijven dit soort incidenten voorkomen. Juist dinsdag verscheen een inventarisatie van gemelde racistische incidenten tegen zogeheten Asian Americans and Pacific Islanders (AAPI). De organisatie ‘Stop AAPI Hate’ turfde tussen half maart 2020 en eind februari dit jaar 3.795 haatincidenten tegen deze etnische minderheidsgroep, die waarschijnlijk „een fractie vormen van het werkelijke aantal”.

De meeste meldingen betreffen beledigingen (68 procent) en het „actief mijden” (20 procent) van Aziatisch-Amerikanen. In 11 procent ging het om fysiek geweld. Vrouwen meldde ruim twee keer vaker incidenten dan mannen. Kort na het bloedbad in Atlanta stelde Stop AAPI Hate „dat op dit moment binnen de Aziatisch-Amerikaanse gemeenschap veel angst en pijn leeft, die geadresseerd moet worden”.

‘Ga terug naar China’

Vorige week was er een anti-Aziatisch incident dat landelijke aandacht trok. Een noedelrestaurant in de Texaanse stad Antonio werd ondergeklad met racistische teksten, nadat de (half Vietnamese, half Franse) eigenaar had aangekondigd in zijn etablissement een mondkapjesplicht te blijven voeren. Mike Nguyen ging hiermee publiekelijk in tegen de Republikeinse gouverneur Abbott, die vorige week juist het maskertjesgebod voor openbare ruimtes juist ophief.

De rode graffiti op zijn gevel en terras maakte Nguyen uit voor ‘commie’ (communist) en riepen hem op: ‘Go back 2 China’. Een andere leuze luidde ‘kung flu’, een samentrekking van flu (griep) en de Chinese vechtsport kungfu. Die laatste term is ook meermaals door de toenmalige Amerikaanse president Trump gebruikt. Zoals hij tevens bleef spreken van het ‘China-virus’ of ‘Wuhan-virus’ lang nadat de Wereldgezondheidsorganisatie dit op 11 februari 2020 officieel aangeduid had als SARS-CoV-2.

Vorige week nog gaf de ex-president een verklaring uit waarin hij „iedereen” opriep hem in herinnering te houden, wanneer ze ingeënt worden met „het vaccin voor Covid-19 (vaak het China-virus genoemd)”. Trump: „Als ik geen president was [geweest, red.], hadden jullie die prachtige ‘prik’ de komende vijf jaar nog niet gekregen, en waarschijnlijk helemaal nooit.”

Biden: dit moet stoppen

Trumps opvolger Joe Biden hield vorige week een tv-rede tot de natie, waarin hij Amerikanen onder meer wees op de verdeeldheid die de pandemie gezaaid heeft tussen bevolkingsgroepen. Daarbij hekelde hij expliciet „de kwaadaardige hate crimes tegen Aziatisch-Amerikanen die worden aangevallen, lastiggevallen, beschuldigd en tot zondebok gemaakt.”

Sommigen van hen werken momenteel in de zorg om mensenlevens te redden, stelde Biden. „En toch worden ze gedwongen om in angst te leven, als ze alleen maar de straat overgaan in Amerika. Dat is verkeerd, het is on-Amerikaans en het moet stoppen.”