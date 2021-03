Stembussen geopend op laatste verkiezingsdag

Hugo de Jonge neemt oud paspoort mee naar stemlokaal en moet terug naar huis Demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) is woensdagochtend weggestuurd bij stemlocatie De Kuip in Rotterdam, omdat hij een ongeldig paspoort bij zich had. Dat meldt RTV Rijnmond woensdagochtend. Het bleek om een oud paspoort te gaan. Wie wil stemmen moet daarvoor een stempas en een identiteitsbewijs bij zich hebben. Dat bewijs mag verlopen zijn, maar maximaal vijf jaar. Volgens de voorzitter van het stembureau waren er al gaten in het paspoort gestanst. Een foutje van De Jonge, zo zei de woordvoerder tegen persbureau ANP. „Ze lagen in dezelfde la”, aldus de woordvoerder. Hoewel De Jonge in de auto aankwam, had hij ook zijn rijbewijs niet bij zich. De tweede poging die De Jonge deed om te stemmen was overigens wel succesvol. maikelcoomans85 Maikel Coomans @RTV_Rijnmond https://t.co/Eor1AU0gSa Nu met geldig paspoort mag @hugodejonge wel stemmen! #stemstraat @DeKuip Hij had een ongeldig paspoort bij zich! #foutjebedankt 17 maart 2021 @ 08:37 Volgen

Azarkan van Denk parodieert Zondag met Lubach in eigen liedje Farid Azarkan, de lijsttrekker van Denk, heeft dinsdagavond met een filmpje gereageerd op Zondag met Lubach van afgelopen zondag. Presentator Arjen Lubach bekritiseerde in die uitzending Azarkan en Geert Wilders van de PVV omdat zij voorafgaand aan de verkiezingen hun afspraken met het programma Nieuwsuur afzegden. Andere lijsttrekkers van huidige partijen in de Tweede Kamer kwamen wel en kregen daar een pittig, inhoudelijk interview te verduren. De redactie van Zondag met Lubach maakte bij het item een liedje met de titel Ga niet naar Nieuwsuur, op de melodie van Empire State of Mind. Daarin werd aangekaart dat Azarkan bang was om aan te schuiven bij het programma omdat hij dan ondervraagd zou worden over onder meer de vermeende banden van Denk met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, het partijstandpunt over de Armeense genocide en frictie binnen de eigen partij. „Hey Farid waar ben je dan, ben je echt die bange man?”, zo luistert het liedje. „Argumenten, cijfers en feiten, terechte verwijten [..] Het kost je tien zetels, ga niet naar Nieuwsuur!” Azarkan plaatste dinsdagavond een parodienummer gemaakt op dezelfde melodie als het item van Lubach. „Hey Lubach hier ben ik dan, Farid fakking Azarkan. Tuurlijk was ik niet echt bang, ik was een beetje ziekjes man! Toen belde ik Tunahan, die mocht niet van Erdogan”, zo is Azarkan te horen in het nummer met daarbij een foto van Denk-kandidaat Ahmet Erdogan. „Kun je mij vergeven? Er is toch wel meer in ’t leven, dan Nieuwsuur.” Arjen Lubach stelde via Twitter een dergelijke parodie „eigenlijk van Wilders” verwacht te hebben. „Maar dit is ook nice”, aldus de presentator. Bekijk hieronder de parodie van Farid Azarkan op het item van Arjen Lubach: View this post on Instagram A post shared by Farid Azarkan (@azarkanfarid)

Lijsttrekkers stemmen: Kaag, Marijnissen, Ploumen en De Mos als eersten De lijsttrekkers van de politieke partijen brengen vanochtend hun stem uit voor de Tweede Kamerverkiezingen. Sigrid Kaag van D66 deed dat iets voor 08.00 uur in buurtcentrum Kommunika in Scheveningen. „Ik ben van de generatie stemgeheim, maar ik stem op een nieuw iemand op de lijst en ik stem op een vrouw”, zei Kaag in televisieprogramma Goedemorgen Nederland van Omroep WNL. Ook Lilian Marijnissen van de SP en Lilianne Ploumen van de PvdA stemden woensdagochtend. Marijnissen deed dat om 08.15 uur op basisschool De Korenaer in haar woonplaats Oss. De voorvrouw van de PvdA koos eveneens een basisschool uit, namelijk De Mijlpaal in Amsterdam. De andere leiders van grote partijen brengen later vanochtend hun stem uit. Sigrid Kaag van D66 was vanochtend de eerste lijsttrekker die haar stem uitbracht. Ze deed dat in buurtcentrum Kommunika in Den Haag. Foto Sem van der Wal/ANP Lilian Marijnissen van de SP stemde in basisschool De Korenaer in haar woonplaats Oss, in Brabant. Foto Rob Engelaar/ANP Richard de Mos, lijsttrekker van het nieuwe Code Oranje, stemde bij stichting ProDemos in Den Haag. Foto Robin Utrecht PvdA-lijsttrekker Lilianne Ploumen stemde in basisschool De Mijlpaal in Amsterdam. Foto Olaf Kraak/ANP Richard de Mos, lijsttrekker van Code Oranje, stemde vanochtend in het centrum van Den Haag. „Lekker vroeg”, aldus De Mos. De nummer 13 op de lijst, Damian Zeller, zei te verwachten „twee of drie zetels” in de Tweede Kamer te halen. „Van Groningen tot Rotterdam, zelfs in Maastricht, waren mensen positief. En we hebben natuurlijk een groot netwerk aan lokale partijen die ons steunen. Als al die mensen gaan stemmen…”, zei Zeller. De Mos voorspelde „de Kamer te gaan opschudden.” titia_k Titia Ketelaar Lijsttrekker @RicharddeMos van Code Oranje komt - omringd door collega’s van Haagse partij - aan bij stembureau https://t.co/TseHmwFD0C 17 maart 2021 @ 07:16 Volgen

Stembussen geopend op laatste verkiezingsdag Op station Nijmegen is vanochtend om 05.15 uur het eerste stemlokaal geopend. Daarmee is de derde en laatste stemdag voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 begonnen. Waar 15 en 16 maart hoofdzakelijk bedoeld waren voor kiezers met een kwetsbare gezondheid, mogen vandaag alle ruim 13 miljoen kiesgerechtigden hun stem uitbrengen bij een van de meer dan 9.200 stemlokalen. De meeste stembureaus zijn om 07.30 uur geopend en sluiten om 21.00 uur, waarna stembureaumedewerkers beginnen met het tellen van de stemmen en de eerste exitpolls verwacht worden. Vanaf 07.30 uur beginnen gemeenten bovendien met het tellen van de briefstemmen en de stemmen die op maandag en dinsdag werden uitgebracht. Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldde gisteren dat de opkomst tot dinsdag 18.00 uur tussen de 7,6 en 15 procent van alle kiesgerechtigden lag. De poststemmen zijn in dat opkomstcijfer niet meegerekend. Hoeveel van de 2,4 miljoen zeventigplussers die een briefstem mochten uitbrengen dat ook daadwerkelijk per post hebben gedaan, is nog niet bekend. Gisteren maakte demissionair minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren (D66) bekend dat ook een deel van de ongeldige briefstemmen alsnog meegeteld wordt. Het betreft de stemmen waarbij het stembiljet en de stempas in dezelfde enveloppe zitten. Aanvankelijk was dit niet toegestaan vanwege de schending van het stemgeheim van kiezers, maar in een aantal gemeenten bleek dat relatief veel stemmen ongeldig verklaard zouden worden door een dergelijke fout. De minister nam het besluit in samenspraak met de Raad van State en de Kiesraad. Naast het briefstemmen en het vervroegd stemmen, zijn ook vandaag nog extra veiligheidsmaatregelen van kracht vanwege het coronavirus. Zo worden stemhokjes geregeld schoongemaakt en zijn op veel plekken schermen van plexiglas geplaatst tussen stembureaumedewerkers en kiezers. In sommige gemeenten mogen kiezers het traditionele rode potlood naar huis meenemen.

Op station Nijmegen ging vanochtend om 05.15 uur het eerste stembureau van het land open. Foto Rob Engelaar/ANP