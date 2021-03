Van wereldberoemd operadirigent tot gevallen ster

Stel, je moet leven en loopbaan van dirigent James – ‘Jimmy’ – Levine vatten in een figuur, dan zou dat iets uitzonderlijks zijn, iets van groot, groter, niets. Of in een metafoor: de nachtkaars, de gevallen ster. Levine begon zijn leven in muziek („Ik zou doodgaan zonder muziek”, zei hij in 2000 tegen NRC) als een pianowonderkind. Hij had een internationale topcarrière als de beroemdste Amerikaanse dirigent sinds Leonard Bernstein, gekoesterd om zijn talent, zijn joviale charme, aaibare uitstraling én discipline.

En toen kwam #metoo. In maart 2018 ontsloeg de Metropolitan Opera James Levine na meervoudige en jarenlang terugvoerende (de vroegste zaak dateert uit 1968) beschuldigingen van seksueel wangedrag – veelal tegen jonge jongens. Geruchten zoemden al veel langer rond. Levines dertig jaar lange verbintenis als Musical Director van de Met (1976-2006) was toen al twee jaar beëindigd omdat de ziekte van Parkinson hem het dirigeren belette, maar hij was nog wel artistiek leider van een educatief programma. En de #metoo-beschuldigingen kwamen, zo bleek uit grondig onderzoek, steeds van „kwetsbare artiesten in de vroege periode van hun carrière”.

Zo kwam een oneervol einde aan Levines loopbaan. Levine ontkende, en verzette zich met een rechtszaak en een eis tot schadevergoeding (5,8 miljoen dollar) en herstel van zijn „naam, reputatie en carrière”. In 2019 kwam het tot een schikking, waaraan verder geen ruchtbaarheid werd gegeven. Maar veelzeggend was het bewijsmateriaal dat Levine zelf in zijn zaak bracht – een oude liefdesbrief van een van zijn slachtoffers c.q. aanklagers, Ashok Pai. Als 19-jarige schreef Pai hem: „Ik hou van je!” Levine greep de brief aan als bewijs voor wederzijdse instemming van de seksuele omgang. Pai pareerde dat: Levine beloofde hem, jonger en ondergeschikter, artistiek mentorschap, terwijl hij in werkelijkheid uit was op seks.

Lees ook: Een wereld van macht en creatieve intimiteit

Spraakgebrek

Levine werd in 1943 in Cincinnati, Ohio geboren en begon zijn carrière als pianowonderkind. „Toen ik als kleuter een spraakgebrek ontwikkelde, vroeg de dokter wat ik graag deed. Rammelen op de piano! Ik kreeg les en stotterde nooit weer. Sindsdien is muziek mijn lust en mijn leven”, zei hij daarover in NRC.

Hij studeerde piano bij Rudolf Serkin en Rosina Lhévinne. Het was dirigent George Szell die hem in 1964 ontdekte en uitnodigde om assistent-dirigent te worden bij het Cleveland Orchestra. De in die jaren gevormde kring van bevriende musici annex bewonderaars beschuldigden Levine later van misbruik.

Er volgde een onconventionele en veelzijdige dirigentenloopbaan. Zijn debuut in de Metropolitan Opera maakte Levine in 1971 met Puccini’s Tosca, toen al „vitaal, precies en geweldig van opbouw” aldus de The New York Times. Die kwalificaties bleven van toepassing in de veertig jaar waarin hij aan de Metropolitan Opera werkte. Zijn repertoire was breed: hij leidde er meer voorstellingen dan enig ander dirigent en leidde naast bekende meesterwerken ook talrijke minder bekende en/of nieuwe opera’s: in totaal ruim 2500 voorstellingen. Vermelding verdienen zijn warmbloedige en fijngetekende Verdi’s en Wagners: die zijn van wereldklasse. Net als met de opname-legacy van de eveneens om #metoo-beschuldigingen ontslagen Amsterdamse chef-dirigent Daniele Gatti blijft dat een ongemakkelijk, tot discussie prikkelend gegeven.

Lees ook: Ontslag Gatti is nachtmerrie voor Concertgebouworkest

Levine verdiende ook miljoenen met het dirigeren van De Drie Tenoren (Jose Carreras, Placido Domingo, Luciano Pavarotti). Verbintenissen aan de muziekfestivals van Bayreuth (1982-1998) en Salzburg (1975-1993) en gastdirecties bij de Berliner en Wiener Philharmoniker maakten hem een van de meest succesvolle operadirigenten ter wereld. Zijn debuut in Nederland liet op zich wachten tot in 2000, toen Levine chef werd bij de Münchner Philharmoniker.

Belangrijk was ook Levines benoeming in 2004 (als eerste in de VS geboren dirigent) tot chef van het wereldberoemde Boston Symphony Orchestra. Ook daar was zijn muzikale horizon breed; toen Levine in 2011 vertrok wegens gezondheidsproblemen, roemde het orkest hem om de verbreding van het repertoire die hij had ingezet door nieuwe werken te bestellen en dirigeren van Amerikaanse componisten als Elliott Carter en Charles Wuorinen.

Zintuigen

Levine was een dirigent die graag lang repeteerde, muziek met een zekere directheid benaderde én excelleerde in het brede repertoire dat hij beheerste. Zijn repetitiestijl was uitbundig: veel voorzingen, maar ook streng toegewijd. „Repeteren is voor mij extreem belangrijk, alles staat of valt met de details”, zei hij daarover in NRC. „Muziek heeft te maken met gevoel, menselijkheid, interactie tussen ons en de wereld die ons omringt. (…) In de concertzaal ondergaan wij heidenen onze meest overweldigende en roerende ervaringen. Het is als met seks. Zodra het licht dooft, ontvlammen de zintuigen pas goed.”

James Levine overleed op 9 maart in Palm Springs, Californië.