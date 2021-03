Moeten turbo’s verboden worden, of worden ze gewoon verkeerd gebruikt?

De Autoriteit Financiële Markten overweegt een verbod op de verkoop van turbo’s, een beleggingsproduct waarmee de huis-tuin-en-keukenbelegger in de praktijk snel veel geld blijkt te verliezen. De toezichthouder is bezorgd over het speculatieve karakter van menig aankoop; anders dan aandelen of obligaties worden turbo’s vaak maar kort aangehouden. Voorstanders van turbo’s wijzen een verbod af; goed gebruikt is het een nuttig instrument.

Turbo’s worden sinds 2004 verkocht in Nederland. Ze worden verhandeld via beursexploitant Euronext en CATS, een handelsplatform van Börse Stuttgart en Citibank. Aanbieders zijn banken als ING, ABN Amro en BinckBank. Later kwamen daar buitenlandse aanbieders bij, zoals het Britse IG en het Duitse Flatex.

Toezichthouder AFM schat in dat de turbomarkt door toetreding van nieuwe buitenlandse aanbieders „aanzienlijk” is gegroeid. De totale omzet voor alle uit Nederland afkomstige turboproducten die verhandeld werden op Euronext kwam in 2020 uit op 6,5 miljard euro. Een stijging van ruim 41 procent vergeleken met 2019, toen het ging om 4,6 miljard euro. De omzet via CATS is niet openbaar.

Door hun toegenomen populariteit liggen turbo’s onder een vergrootglas. De handel erin wordt op „laagdrempelige wijze gepromoot” bij een breed publiek, laat de AFM weten. Beleggen in turbo’s wordt zo tot „spel of competitie” gemaakt. Beleggers kunnen al met een relatief klein bedrag instappen – denk aan 100 euro. Beleggingsapps maken het gemakkelijk orders snel en kort achter elkaar door te geven.

Het gevolg: meer transacties per belegger, die in de praktijk meer verlieslijdende beleggers opleveren. De AFM deed vorig jaar voor het eerst nader onderzoek. Ze bekeek transacties van vier grote turbo-aanbieders (ABN Amro, ING, BNP Paribas en BinckBank) van 1 juni 2017 tot 1 juli 2018 en ontdekte dat ruim twee derde van de turbobeleggers met verlies eindigde. Ook was de handel opvallend actief: 56 procent van de turbo’s werd korter dan een dag aangehouden.

De AFM riep de turbobranche daarom in december op consumenten beter te beschermen tegen de risico’s. „De reacties op deze oproep waren verdeeld en hebben niet geleid tot een door de marktpartijen breed gedragen oplossing”, aldus een AFM-woordvoerder. Nu koerst de toezichthouder af op een verkoopbeperking, mogelijk zelfs een verbod.

Versnelling

Met een turbo (ook wel sprinter, speeder of booster genoemd) zet je eenvoudig een ‘hefboom’ op een beursbelegging in bijvoorbeeld aandelen, valuta’s, grondstoffen of indices. Daarmee is het rendement fors op te pompen. De belegger betaalt slechts een deel van de onderliggende waarde zelf. De rest leent hij van de bank die de turbo aanbiedt. Zo kan een kleine belegger met weinig eigen geld een hoog rendement behalen.

Daar staat een andere ‘versnelling’ tegenover: verkeerde inschatting kan – met name bij een hogere hefboom – tot veel grotere verliezen leiden dan een reguliere belegging. Het bereiken van een in de turbo ‘ingebouwd’ stoplossniveau voorkomt dat de belegger meer verliest dan z’n inleg.

Drie soorten turbo-beleggers Online broker BinckBank onderscheidt drie groepen turbobeleggers. 1. Iemand die actief handelt en met een turbo wil profiteren van een koersbeweging (long voor een stijgende koers of short voor een daling). Deze klant houdt in de praktijk zijn of haar positie meestal kort aan. 2. De buy & hold turbo-handelaar. Die is minder actief en koopt doorgaans een turbo met een lagere hefboom om deze voor (iets) langere tijd aan te houden. Denk aan een aantal weken, maanden en in sommige gevallen langer. 3. Iemand die een turbo gebruikt als zogenaamde hedge. Deze klant heeft andere posities en gebruikt de turbo om het risico daarvan te verlagen. Denk aan afdekken van een valutarisico of tijdelijke bescherming tegen een daling van aandelenmarkten.

René van de Keuken (35) uit Haarlem kocht als twintiger zijn eerste turbo’s. „Je begint met lagere hefbomen en weinig risico. Maar als je het spelletje eenmaal doorhebt, neem je meer risico met hogere hefbomen. Dan gaat het vaak fout.”

De zelfstandig ondernemer wijst op de aantrekkingskracht van het product. „Het idee van snelle handel, snel geld. Dat je er zelfs met een paar honderd euro veel uit kan halen. Dat klinkt leuk, maar je wint niet vaak. Ik heb zelf duizenden euro’s verloren. Toch ga je er soms mee door.”

Van de Keuken belegt tegenwoordig liever in aandelen en defensieve fondsen, waarvoor hij maandelijks geld opzijlegt. Een volledig verbod op turbo’s hoeft van hem niet. „Wel kan je particulieren beter beschermen door te hoge hefbomen niet langer aan te bieden, en hun goed voorleggen wat de risico’s zijn.”

Beleggersvereniging VEB ziet graag dat nieuwe beleggers geholpen worden met strengere regels voor turbo’s. „Iedereen lijkt op dit moment een heel goede belegger vanwege de opgaande trend in de markt”, zegt directeur Paul Koster. „Als mensen dan ineens zien ‘met dat ene product kan ik nóg meer voordeel behalen’, is dat een gevaar. Zeker als je risico's niet kan inschatten.”

‘Geen aparte regels’

De grootste aanbieders van turbo’s in Nederland zeggen hun klanten uitgebreid te wijzen op de werking en risico’s ervan. Daarbij, benadrukken ze, is aanbieden en verkopen van turbo’s gebonden aan Europese regelgeving. Eerder al namen de aanbieders op

aandringen van de AFM extra maatregelen. Ze beloofden in 2013 hun klanten met meer nadruk te wijzen op de risico’s en in 2016 beperkten ze vrijwillig hun hefboom tot maximaal 50 – waarmee je kan handelen in een positie die vijftigmaal zo groot is als je inleg. „De risico’s van turbo’s worden zeer duidelijk en adequaat vermeld door onze aanbieders. Hierdoor kunnen beleggers geïnformeerde beslissingen nemen”, zegt Sander van Baren. Hij is secretaris van Nedsipa, de belangenvereniging voor aanbieders van hefboomproducten, waaronder ING Bank, BNP Paribas en Société Générale. De drie banken behoren samen met Goldman Sachs en BinckBank tot de grootste turboaanbieders.

Van Baren wil niet dat de AFM aparte regels opstelt voor de Nederlandse markt. „Wij zijn voorstander van een goed gereguleerde markt met regels die voor de hele Europese Unie gelden. Als de AFM aparte regels opstelt voor de Nederlandse markt, is dit niet goed voor de Europese harmonisatie.” Verder ingrijpen door de AFM noemt hij een „te zwaar middel”.

Volgens online broker BinckBank, die afgelopen jaar 70.000 nieuwe klanten verwelkomde, zijn turbo’s alleen geschikt voor ervaren, actieve beleggers. Ze moeten veel kennis van beleggen hebben en bereid zijn een hoog risico te accepteren. Woordvoerder Ronald Veerman: „Turbo’s zijn sowieso niet geschikt voor beleggers die streven naar vermogensopbouw op de lange termijn, denk aan sparen of een pensioen. Behalve dat wij uitgebreid wijzen op de risico’s, raden wij klanten ook aan de Kennis- en Ervaringstoets voor turbo’s te halen.” In de praktijk blijken de antwoorden op zo’n test overigens in een handomdraai online te vinden.

‘Fantastisch product’

Professioneel belegger Cees Smit, partner van vermogensbeheerder Today’s Group, noemt de turbo een „fantastisch product” – bijvoorbeeld om andere posities af te dekken. Hij zette vorig jaar de discussie erover op scherp in een opiniestuk op beleggerssite IEX. Volgens hem zijn turbo’s minder ingewikkeld dan de in Nederland breed verkrijgbare opties, die „per definitie” een hoge hefboom hebben. „Turbo’s zijn helemaal niet slecht, ze worden blijkbaar verkeerd gebruikt”, zegt hij. „Maar mensen spelen ook in de Staatsloterij: daarbij heb je een veel grotere kans op verlies. Je zou dat tientje per maand ook in turbo’s kunnen investeren.”

Advocaat Eddy Reijans (51) omschrijft zichzelf als „amateurbelegger”. Hij handelde tot een paar jaar geleden „zeer actief” in turbo’s, maar stopte vanwege de kosten. „Je betaalt best veel financieringsrente, dat kan je rendement enorm aantasten. Ook kunnen aanbieders de stoploss elke dag een beetje aanpassen en wat van je winst afsnoepen. Je wordt zo wel een beetje gedwongen om turbo’s niet lang vast te houden.”

Reijans zegt de turbodiscussie nauw te volgen. „Er zijn veel slechtere producten. Met turbo’s kun je voor weinig geld meespelen in dure aandelen. Zo kan je toch kijken of je visie klopt. Als die niet klopt, zegt dat niet dat het product niet deugt.” Zelf woont hij nu in België, dat belasting heft op deze effecten. „Anders zou ik nog steeds af en toe in turbo’s beleggen.”

Gokje wagen

Volgens VEB-directeur Koster zijn veel turbo’s vooral winstgevend voor de aanbieders. Maar liever dan een verbod erop ziet hij goede afspraken tussen hen en AFM. „Ik ben tegen paternalistisch gedrag, maar voorkom dat je iets aanbiedt dat bij sommige beleggers desastreuze gevolgen heeft. Je moet alleen beleggen met geld dat je kan missen. Maar als je er een turbo op kunt zetten, krijgt het meer het karakter van een gokje wagen.”

Professionele belegger Smit zou ingrijpen door AFM of de overkoepelende Europese toezichthouder ESMA „betuttelend” vinden. Een verbod zou de belegger doen uitwijken naar bijvoorbeeld dagopties – die ook een hoge hefboom hebben – of via buitenlandse aanbieders naar de in Nederland verboden contracts for difference.

Liever ziet hij dat iedere belegger dankzij een turbo met een klein bedrag kan meedoen op de beurs. „Speculeren door kleine beleggers is van alle tijden en zal ook altijd blijven. De beste manier om speculeren tegen te gaan, is verlies lijden. Dáár leer je van. In die zin is de turbo een mooi product.”