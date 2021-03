Trumps vermogen met bijna een kwart geslonken, zakelijke partners lopen weg

De aanzienlijke daling van het vermogen van de voormalige Amerikaanse president blijkt uit een inventarisatie van Bloomberg.

Het zakelijke imperium van Trump, voornamelijk commercieel vastgoed, hotels en golfbanen, heeft over bijna de gehele linie flink te lijden onder de coronacrisis. Daarnaast is de merknaam van Trump ernstig beschadigd door de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari, bij een poging de bekrachtiging van de verkiezingszege van zijn opvolger Joe Biden te verhinderen. Veel zakelijke partners hebben zich daarom van hem afgekeerd.

Forse uitdagingen

Sinds zijn vertrek uit het Witte Huis denkt Trump op zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida na over wat hij als oud-president gaat doen. Zijn familiebedrijf, de Trump Organization, kampt met forse uitdagingen, waaronder aanzienlijke schulden en mogelijke juridische aanklachten. Vooral een onderzoek door de openbare aanklager van Manhattan, Cyrus Vance, naar mogelijke belastingfraude bij het privébedrijf, vormt een gevaar. Het bedrijf wordt sinds het aantreden van Trump als president in 2017 geleid door zijn twee oudste zoons, Donald Trump Jr. en Eric Trump.

Volgens Bloomberg is de waarde van het commerciële vastgoed, de pijler van het bedrijf, tussen 2016 en 2021 met ruim een kwart in waarde gedaald tot zo’n 1,7 miljard dollar, vooral door de coronacrisis. Trump bezit onder meer de Trump Tower en het kantoorgebouw 40 Wall Street in New York, en heeft een aandeel in twee andere kantoortorens in New York en San Francisco. Kantoorruimte is door de trend van thuiswerken tijdens de lockdowns in waarde gedaald.

Ook de hotels, resorts en golfbanen van het bedrijf hebben ernstig te lijden onder de pandemie. In dat segment, dat onder meer het Trump International Hotel in Washington en het golfresort National Doral in Miami omvat, zijn inkomsten van 2015 tot 2020 teruggelopen met naar schatting 42 procent, becijferde Bloomberg op basis van financiële rapportages.

Kan Trumps bedrijf herstellen? Mogelijk trekken de zaken weer aan wanneer de pandemie voorbij is. Ook kan hij verliezen opvoeren om zijn belastingen te verlagen, zoals hij vaker heeft gedaan. Grote uitdagingen zijn echter dat ongeveer 590 miljoen dollar aan schulden de komende vier jaar moeten worden afgelost, en dat veel zakelijke partners hem de rug hebben toegekeerd - waaronder vastgoedmakelaars en de Deutsche Bank, jarenlang zijn belangrijkste financiële partner.