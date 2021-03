Tijd voor een volgende stap in het coronabeleid

Ondanks de, naar mijn overtuiging tijdelijke, onzekerheid rondom het AstraZeneca-vaccin komt het coronavaccinatieprogramma op stoom, waarmee de bestrijding van Covid-19 een nieuwe fase in gaat. De pandemie zal niet in een keer voorbij zijn en het geschetste perspectief is een langzame versoepeling van de maatregelen, vooral mogelijk gemaakt door de vaccinaties. Een snelle toename van infecties is in die fase echter allerminst uitgesloten. Maar het succes van de vaccinaties verandert de kaders waarbinnen beleid gemaakt moet worden. Daar moeten nu besluiten over genomen worden, en dat moet wederom met een fractie van de gewenste kennis.

Marc Bonten is arts-microbioloog en lid van het Outbreak Management Team.

„De kwetsbaren zo goed mogelijk beschermen en de gezondheidszorg overeind houden” – dat waren de belangrijkste doelstellingen van het coronabeleid sinds februari vorig jaar. Dat heeft geleid tot draconische maatregelen, die ontegenzeggelijk veel ziekenhuisopnames en sterfte hebben voorkomen, maar ze hebben ook grote economische en andere consequenties gehad.

Het op- en afschalen van die maatregelen werd vooral bepaald door het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen. Al enkele weken staat het kompas afgesteld op ongeveer tweeduizend coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie vijfhonderd op intensive care. Daarmee kunnen we ongeveer 80 procent van de andere zorg ook leveren, al worden de opgelopen achterstanden nog niet ingehaald. Dat lijkt een stabiel evenwicht, maar met honderdduizend besmettelijke personen per dag is het een wankel evenwicht.

Aanscherpen

Willen we minder patiënten in het ziekenhuis dan zullen we maatregelen moeten aanscherpen. Willen we meer versoepeling van maatregelen dan neemt de kans toe dat de beschikbare zorgcapaciteit in korte tijd overschreden gaat worden.

Inmiddels hebben we vaccins die de kwetsbaren zeer goed beschermen en blijkt de vaccinatiebereidheid bij deze mensen erg hoog. Dat is natuurlijk zeer goed nieuws, en de eerste positieve effecten op ziekenhuisopnames en sterfte van ouderen zijn al zichtbaar. Naar verwachting worden deze effecten komende twee maanden steeds duidelijker, net als in Israël, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Minder ziekenhuisopnames en sterfte in Nederland maken de versoepeling van maatregelen mogelijk waar iedereen zo naar uitziet.

Vinden we duizenden besmettingen bij jongeren acceptabel, wetende dat een onbekend aantal langdurig klachten zal houden?

De kans is echter groot dat die versoepelingen weer leiden tot meer infecties, vooral in de leeftijdsgroepen die nog niet gevaccineerd zijn en bij gevaccineerden voor wie het vaccin onvoldoende bescherming biedt. Dat effect kan nog toenemen als een gevoel van ‘bevrijding van maatregelen’ door het land gaat. Omdat de vaccinatiebereidheid bij jongeren naar verwachting minder groot is dan bij ouderen, blijven velen vatbaar voor infectie en zal het virus blijven rondgaan.

Massaal testen kan zo’n nieuwe golf enigszins temperen, maar niet voorkomen. De ziekte laten rondgaan onder jongeren lijkt een relatief veilige manier om ook in deze groep in korte tijd immuniteit op te bouwen. Immers, de kans op ernstige ziekte, intensive care-opname of sterfte is klein bij mensen jonger dan vijftig.

Maar inmiddels is duidelijk dat sterfte niet de enige gevreesde consequentie is van Covid-19. Veel mensen die de infectie doorgemaakt hebben, houden langdurig klachten, een ziektebeeld dat ‘long-covid’ genoemd wordt. Hoeveel mensen dit treft, hoe het ontstaat, hoe lang klachten aanhouden en hoe groot het verlies van kwaliteit van leven is, is nog niet bekend.

Alle kwetsbaren beschermd

Als zometeen door vaccinatie bijna alle kwetsbaren beschermd zijn, wordt de kans op een gezondheidszorginfarct klein. En daarmee vervallen de twee criteria waarop al een jaar gestuurd wordt. Het kompas zal dus opnieuw ingesteld moeten worden en daarvoor moet een aantal vragen beantwoord worden.

Welke ziektelast ten gevolge van Covid-19 zijn we bereid te accepteren als we daarmee alle maatregelen, of een groot deel daarvan, kunnen loslaten? Vinden we bijvoorbeeld tweehonderd patiënten op de intensive care acceptabel, ook al zijn dat dan vooral jongeren en in de wetenschap dat enkelen van hen zullen sterven? Of mogen er dat maximaal vijftig zijn? Vinden we duizenden besmettingen bij jongeren acceptabel, wetende dat een nog onbekend aantal langdurig klachten zal houden? En als we dat niet willen, welke maatregelen vinden we dan proportioneel om dit te voorkomen?

Deze vragen zouden wel eens heel snel actueel kunnen worden en het is dus nu de tijd om ze te beantwoorden. Dat is niet eenvoudig, omdat we nog maar weinig weten over de lange-termijngevolgen van infectie. Maar ook over vier of acht weken zullen die gevolgen op de lange termijn van Covid-19 nog grotendeels onbekend zijn. Het demissionair kabinet kan de hete aardappel dus niet doorschuiven naar een volgend kabinet. Wederom is een belangrijk besluit nodig, dat dit keer met misschien maar tien procent van de gewenste kennis genomen moet worden.