Tanzaniaanse president Magufuli overleden, mogelijk aan coronavirus

John Magufuli, de president van Tanzania, is woensdag op 61-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de regering op de staatstelevisie bekendgemaakt. Magufuli was al enkele weken niet meer in het openbaar verschenen. Volgens geruchten zou hij besmet zijn geraakt met het coronavirus en lag hij in coma in een ziekenhuis in India.

Sinds het begin van de pandemie ontkende Magufuli de ernst van het virus. Hij weigerde mondkapjes te verplichtten, vond een lockdown in Tanzania onnodig en de regering besloot na twee maanden te stoppen met updates over de besmettingscijfers in het land. In de regeringskringen werden in de weken rond de verdwijning van Magufuli echter verschillende adviseurs en ministers ziek, waarna de president zelf ook niet langer in het openbaar verscheen. Magufuli, die zei het coronavirus te hebben verslagen, lijkt er nu zelf aan zijn bezweken.

Vanaf 1995 zat Magufuli in de politiek in Tanzania. Eerst vijf jaar als parlementslid, en vervolgens vijftien jaar als minister. In 2015 won Magufuli, die de bijnaam ‘de bulldozer’ droeg vanwege zijn strijd tegen corruptie, de presidentsverkiezingen. Vijf jaar later werd hij herkozen bij een verkiezing die volgens oppositiepartijen frauduleus was verlopen. Hoewel zijn achterban hem prees vanwege grote infrastructuurprojecten en zijn bestrijding van de cholera, bekritiseerden mensenrechtenorganisaties hem vanwege de beperkte persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting in zijn land.

Magufuli zal naar alle waarschijnlijkheid opgevolgd worden door vicepresident Samia Suluhu Hassan. Zij zal bij een definitieve benoeming het eerste vrouwelijke staatshoofd van Tanzania worden.