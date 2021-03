Stikstofkwestie heeft nog altijd gevolgen voor VolkerWessels

Op het gebied van wegenbouw blijft VolkerWessels de gevolgen merken van de stikstofcrisis. Het bouwbedrijf zag zijn infrastructuurportefeuille vorig jaar met 19 procent krimpen, oftewel voor een bedrag van ruim 300 miljoen euro. En verbetering ligt voorlopig niet voor de hand, liet VolkerWessels woensdag weten bij de presentatie van zijn jaarcijfers.

Boosdoener is de onzekerheid over de stikstofeisen bij de aanleg van wegen, die ervoor zorgt dat overheden veel aanbestedingen zijn gaan uitstellen. Er is sprake van „significante vertraging”, aldus VolkerWessels, dat daardoor moeilijk aan nieuwe opdrachten kan komen.

De onzekerheid begon met de stikstofuitspraak van de Raad van State in 2019, waardoor duizenden bouwprojecten in Nederland stil kwamen te liggen. Inmiddels is het werk in een deel van de sector weer hervat. Aanvankelijk door ad-hoc-maatregelen zoals de verlaging van de maximumsnelheid overdag, later door de nieuwe stikstofwet van demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ChristenUnie). Daarin staat dat er in principe geen natuurvergunning nodig is voor bouwprojecten, omdat het neerzetten van een gebouw of de aanleg van een weg slechts tijdelijk uitstoot oplevert.

Lees ook: Nieuwe stikstofcrisis dreigt voor wegen

In de wegenbouw bleef de situatie echter onverminderd troebel. Een weg kan onder de nieuwe wet weliswaar worden aangelegd – voor de uitstoot van de auto’s die er na voltooiing overheen gaan rijden, is wél een vergunning nodig. Verlening daarvan kan lastig worden, gezien de doelstelling van Den Haag om de stikstofuitstoot flink terug te brengen. „Deze wetgeving biedt geen oplossing voor de gebruikersfase”, aldus VolkerWessels. „Het uitblijven van een structurele oplossing zal een negatieve invloed blijven hebben op de aanbesteding van infrastructuurprojecten in 2021 en daarna.”

Rekenmethode

Een nieuwe uitspraak van de Raad van State maakte de situatie afgelopen januari nog complexer. De Rijksoverheid moet binnen een half jaar haar rekenmethode voor de stikstofuitstoot bij snelwegen beter onderbouwen. De huidige rekensom neemt de stikstofneerslag tot vijf kilometer van de weg mee. Het Rijk vindt dat voldoende, maar volgens de Raad daalt er mogelijk ook buiten die vijf kilometer nog stikstof neer. Grote projecten als de verlenging van de A15, de verbreding van de A4 en de verbouwing van knooppunt Hoevelaken hebben door het besluit al vertraging opgelopen.

Dezelfde problemen gelden voor andere bouwbedrijven. Net als VolkerWessels waarschuwde BAM vorige maand in zijn jaarverslag dat zijn afdeling civiele techniek nog wel even last houdt van de stikstofkwestie. En bij Strukton valt een onbekend aantal ontslagen vanwege de geringe hoeveelheid werk in de wegenbouw.

VolkerWessels had in 2020 niet alleen last van de stikstofproblematiek. Het bedrijf werd ook op kosten gejaagd door de coronacrisis. Projecten kwamen stil te liggen, personeel zat ziek thuis en werken op anderhalve meter verlaagde de efficiëntie. De omzet van VolkerWessels, dat vorig jaar van de beurs verdween nadat de familie Wessels het bedrijf had teruggekocht, daalde van 6,6 naar 6,4 miljard euro. De nettowinst ging met 16 procent omlaag, naar 119 miljoen euro.