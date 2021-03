Stemmen zonder post

Een van mijn betere beslissingen van de laatste jaren was mijn weigering om per post te stemmen. Hoe kwam ik zo zeldzaam verstandig? Meestal ga ik wél in op uitnodigingen die mijn leven zogenaamd moeten veraangenamen. Een poosje later moet ik dan bevend van woede erkennen dat ik weer eens ben beetgenomen.

Er was ditmaal iets nodeloos dreigends en ingewikkelds in de gebruiksaanwijzing dat me afstootte. „Plak de envelop dicht. Let op! Uw stem wordt niet meegeteld als het briefstembiljet niet in deze envelop zit.” Dat tweemaal „niet” werkt verwarrend, de lezer haast zich verder zonder de betekenis tot zich door te laten dringen. En dan die stempas die wel in de retourenvelop moet, maar niet in de envelop voor het briefstembiljet. Help!

Laat maar, dacht ik al snel terwijl ik de paperassen doorkeek, ik ga fijn samen met mijn vrouw en andere kwetsbare oudjes stemmen in het wijkgebouw; dat schept meteen een band waar ik later nog veel aan kan hebben, en ik krijg er ook nog een gratis rood potlood bij dat ik nooit meer zal gebruiken.

Maar het sociale aspect van het bezoek aan het stemlokaal viel tegen. Voor de deur drentelde een jonge man, die een balk van anderhalve meter breed torste om te symboliseren dat we bij elkaar uit de buurt moesten blijven. Het zou wel een vrijwilliger zijn, maar hij maakte zo’n moedeloze indruk dat hij er niet geheel uit eigen vrije wil leek te staan.

Binnen was het erg stil, er was niemand vóór ons. De kiesfunctionarissen veerden verheugd op toen ze ons zagen, maar ook zij konden het niet echt gezellig maken. Ze zaten achter plexischermen en vroegen ons: „Kunt u uw mondkapje even omlaag doen, we kunnen u anders niet herkennen.” Ik was bovendien enigszins verdacht doordat ik zonder bril rondliep; die laat ik vaak thuis omdat de glazen door het mondkapje beslaan. „U heeft uw bril niet op”, constateerde een functionaris, maar ze wilde het door de vingers zien. Een andere functionaris overreikte mij een rood potlood. „U mag het houden”, zei hij royaal.

Pas toen mocht ik in een hokje het gevecht aangaan met die grote fladderende vogel van het stembiljet. Het uitvouwen gaat nog wel, maar bij het opvouwen ben ik altijd bang dat ik mijn biljet in een staat van ongeldigheid achterlaat. In dat geval had ik net zo goed per brief kunnen stemmen. Zou het veel uitmaken? Nee. De VVD gaat het tóch winnen en de PVV wordt tóch tweede.

Thuis hoorden we dat er landelijk grote onrust was ontstaan rond foutief behandelde poststemmen. In het Noord-Brabantse Bernheze was zelfs 8,5 procent van de poststemmen ongeldig. Minister Ollongren kreeg het er druk mee; de volgende dag besloot ze de procedure aan te passen zodat de foutieve inzendingen toch nog geldig werden.

Ik hoorde meteen Trump in de verte brullen: „Voting fraud!” Trump had een enorme hekel aan poststemmen. Wij hebben, zoals bekend, onze eigen Trump: Wilders. Stel nu dat het tegen de verwachting in een close finish wordt tussen VVD en PVV. Dan acht ik Wilders ertoe in staat om op geheel trumpiaanse wijze de verkiezingszege op te eisen. „Rutte belazert de kluit”, zal hij schreeuwen, „en mij verbaast dat niets want zo kennen we hem.”

De reactie van Rutte konden we een dezer dagen al horen: „Toch is Geert een vreselijk aardige man.”