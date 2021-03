Rusland woedend na uitspraken Biden over Poetin

De Amerikaanse president Joe Biden heeft in een interview met ABC News hard uitgehaald naar de Russische leider Vladimir Poetin. Biden noemde Poetin een moordenaar zonder ziel, die binnenkort „een prijs zal betalen” voor zijn vermeende inmenging in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De Russische ambassadeur in de Verenigde Staten is teruggeroepen naar Moskou naar aanleiding van het interview.

Na zijn aantreden heeft Biden naar eigen zeggen met Poetin gesproken. In dat gesprek zou de Amerikaanse president Poetin hebben gewaarschuwd dat hij een prijs zal betalen als Russische inmenging in de verkiezingen wordt aangetoond. Welke prijs dat zal zijn, wilde Biden niet zeggen.

Op dezelfde dag dat het interview werd uitgezonden, maakten Amerikaanse inlichtingendiensten bekend dat Poetin het bevel zou hebben gegeven voor misinformatiecampagnes tijdens de verkiezingen eind 2020, met als doel Trump herkozen te krijgen. Volgens het rapport zouden mensen met banden met Russische inlichtingendiensten, mede via mensen uit het kamp van president Trump, misinformatiecampagnes hebben opgezet.

Rusland ontkent enige betrokkenheid en noemt de beschuldigingen ongefundeerd. In een reactie op het interview zegt een woordvoerder dat Rusland „een onomkeerbare verslechtering” van de betrekkingen tussen de twee landen wil voorkomen. De uitlatingen van Biden staan in schril contrast met hoe de Amerikaanse regering onder Trump Rusland behandelde. Zo weigerde Trump, ondanks aangetoonde inmenging bij eerdere verkiezingen, Poetin te bekritiseren.