Regeren is halveren, geldt nu niet

Als woensdagavond om negen uur de exitpoll op het tv-scherm verschijnt, wordt er op één plek in de Tweede Kamer keihard gejuicht: de fractiekamer van D66. Er gilt een fractiemedewerker, er joelt een Tweede Kamerlid en even verderop, in het partijbureau van D66, kijken een paar kandidaat-Kamerleden bevroren naar het beeld. 27 zetels, meer dan ooit.

Véél meer ook dan de partij verwacht had. „Een krankzinnig avontuur”, citeert partijleider Sigrid Kaag later op de avond D66-oprichter Hans van Mierlo – ze spreekt de pers toe vanuit de Hans van Mierlozaal op het partijbureau. „Absurd”, roept een woordvoerder naar een journalist. Een paar verdiepingen hoger klinkt opnieuw hard gejuich als Kaag het woord neemt – een echo van een uitslagenavond in een normale tijd.

Met de overwinning is gelukt waar D66 de afgelopen tijd op hoopte: momentum krijgen op het juiste moment. Het ging erom, was al vóór het begin van de verkiezingscampagne te horen in de campagnetop, als eerste progressieve partij in de peilingen boven de rest uit te gaan stijgen. Die partij zou dan een ‘vliegwieleffect’ kunnen krijgen onder progressieve kiezers, volgens opiniepeilingen een groep die pas op het allerlaatste moment een keuze voor een partij zou maken. De kunst, was de analyse, was om díe partij te zijn.

Dat is gelukt – en hoe. De 27 zetels die D66 volgens de exitpolls van woensdagavond in de Tweede Kamer krijgt is het beste verkiezingsresultaat dat de partij ooit boekte. Het is meer dan de 24 zetels die D66 in 1994 haalde onder Hans van Mierlo, aartsvader van de partij. Beter ook dan de 19 zetels die D66 vier jaar geleden haalde onder Alexander Pechtold, toen het op één na beste resultaat in de 55-jarige geschiedenis van de partij. Nu blijkt de partij nóg beter te kunnen.

Daar zag het lang niet naar uit. Sigrid Kaag, in 2017 naar Nederland teruggekeerd na een lange carrière binnen de Verenigde Naties om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden, gold binnen de partij lang als droomkandidaat. Kosmopolitisch, ervaren, een tikje apolitiek na de machtspolitieke jaren onder Pechtold. Zíj, dachten mensen in de partij al vroeg, moest worden wat toenmalig politiek leider Jan Terlouw in de jaren zeventig voor veel kiezers ook was geweest: het redelijke alternatief.

Maar toen ze in de zomer eenmaal was verkozen als lijsttrekker – bij het ontbreken van een serieuze uitdager was ze binnen de partij amper getest – had Kaag het moeilijk. In interviews leek ze weinig op de daadkrachtige, ervaren diplomaat die ze was. In de partij werd afgevraagd wat haar verhaal precies was.

Kandidaten die buiten de top tien vielen vreesden op een onverkiesbare plaats te staan. Begin dit jaar stond D66 in de Peilingwijzer, een gewogen gemiddelde van drie peilingen, op acht tot tien zetels. Daarmee leek het aloude adagium dat voor D66 ‘regeren halveren’ is opnieuw waarheid te worden.

Woensdag toonde D66, aldus Kaag in haar toespraak, dat het „als enige progressieve partij” lukte om “de afgelopen jaren echte invloed” te hebben. In het kabinet zette de partij zich in voor onder meer klimaatbeleid. Daar wil D66 ná woensdag mee verder, zei Kaag. “Het aanpakken van de klimaatramp kan niet meer wachten.”

De vraag is met wie D66 verder kan. „Wij willen progressiever, eerlijker en vooral groener. En dus ja, daarbij zullen we rekening moeten houden met onze partners”, zei Kaag.

Maar de natuurlijke, progressieve bondgenoten van D66 zijn de slachtoffers van Kaags zegetocht. GroenLinks ging volgens de exitpolls naar acht, de PvdA bleef op negen. De aanname van D66 dat de grootste progressieve partij ook écht groot kon worden is uitgekomen, maar wel ten koste van partijen die de sociaal-liberalen in een nieuwe coalitie nodig kan hebben. Economisch staat de VVD van Mark Rutte dichtbij, maar die partij is veel minder ambitieus op klimaatbeleid. Dat geldt ook voor het CDA van Wopke Hoekstra. Die drie partijen lijken af te stevenen op een meerderheid, maar een formatie kan door die groene verschillen moeizaam zijn.

Sigrid Kaag wilde daar woensdagavond nog niet echt op vooruitlopen. Eerst feest, zei ze – voor de partij die in haar 55-jarige geschiedenis al zo vaak welhaast was doodverklaard en toch weer opkrabbelde.

Als partijleider Kaag uitgesproken is klinkt er, met een paar seconden vertraging, weer keihard gejuich van een verdieping hoger. Omdat gelukt is waar zo weinig mensen in geloofden: na regeringsdeelname bij verkiezingen Tweede Kamerzetels winnen.

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de verkiezingen en formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven