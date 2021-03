Rechtspraak moet snoeien in plaats van meer geld claimen

Begin 2021, net na de zogeheten avondklokrellen, kwamen politie, Openbaar Ministerie en rechtspraak met een gezamenlijke claim van 850 miljoen euro. Uiteraard een goed gekozen moment. Het geld zou hard nodig zijn om de strafrechtelijke handhaving op peil te houden. Zo’n 150 miljoen daarvan was bedoeld voor de rechtspraak.

D.W.Steenhuis is voormalig procureur-generaal.

Recent klaagde de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak in het tv-programma Buitenhof opnieuw over de toegenomen werklast en de forse bezuinigingen die men te verwerken had gekregen en de problemen die dit had opgeleverd.

Maar wat zijn die problemen eigenlijk. Als ik naar de cijfers kijk die door de Raad zelf worden verstrekt, kan ik ze niet ontdekken.

In 2009 kreeg de kantonrechter ruim 147.000 strafzaken op zijn bord. In 2019 waren dat er nog dik 66.000. De rechtbanken deden in 2009 ruim 130.000 zaken af, bijna net zoveel als in het jaar daarvoor. In 2019 was de uitstroom, zoals dat heet, gedaald tot nog net geen 86.000. Over de gerechtshoven zijn geen gedetailleerde gegevens beschikbaar, maar tenzij het appelpercentage fors zou zijn gestegen, kan het niet anders of er is ook daar sprake van een stevige daling van de uitstroom.

Daling van de productie

In 2009 waren er 2.203 fte aan rechters beschikbaar. Een derde daarvan was werkzaam in het strafrecht. Tien jaar later waren er 2.305 aan rechters. Het aantal fte aan gerechtssecretarissen was in die zelfde periode gestegen van 5.081 tot 5.188.

Je moet maar durven: een daling van de productie met meer dan 30 procent, een kleine toename van je personeelsbestand en dan een claim indienen ter grootte van bijna 15 procent van je huidige begroting.

Ik ken de argumenten die tegen mijn stelling zullen worden ingebracht: de zaken zijn gemiddeld zwaarder geworden, het horen van (steeds meer) getuigen kost meer tijd, net als het aandacht besteden aan het slachtoffer dat ter zitting verschijnt; er zijn steeds meer megazaken en er moet steeds vaker worden aangehouden etc.

Een ‘gewoon’ bedrijf dat met zulke dalende omzetcijfers wordt geconfronteerd, kijkt waar de kosten kunnen worden verminderd

Het zal allemaal wel. Ik heb hier niet de ruimte om er uitgebreid op in te gaan, maar dat de zaken die moeten worden behandeld gemiddeld (veel) zwaarder zijn geworden, blijkt op geen enkele manier uit de cijfers van de Raad. Het pakket aan misdrijven dat moet worden afgedaan is tamelijk stabiel van samenstelling en het aantal megazaken is sinds 2015 zelfs gedaald.

Een ‘gewoon’ bedrijf dat met dit soort dalende omzetcijfers (uitstroom) wordt geconfronteerd, kijkt waar de kosten kunnen worden verminderd en beperkt de omvang van het personeelsbestand.

Zo niet de rechtspraak. Daar komt een forse claim op tafel. Ik vind die in hoge mate onterecht. Als belastingbetaler wil ik dat er zorgvuldig met overheidsgeld wordt omgegaan en dat zou bij honorering van deze claim, absoluut niet het geval zijn. Daar komt nog bij dat het voor organisaties, net als voor mensen, niet goed is om teveel vlees op de botten te hebben. Bij mensen leidt het tot steeds minder beweging en dat is bij organisaties niet anders. De aandacht voor het primaire proces gaat verloren en de prikkel om de organisatie stelselmatig door te lichten en de processen te vernieuwen gaat verloren. Een slechte zaak!