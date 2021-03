Rechter Japan: niet erkennen homohuwelijk staat is ongrondwettelijk

De Japanse rechter heeft woensdag verklaard dat het ongrondwettelijk is dat koppels van hetzelfde geslacht niet kunnen trouwen. Het verbod druist in tegen het grondwetsartikel van het recht op gelijkheid, meldt het Japanse persbureau Kyodo. Tot dat oordeel kwam de districtsrechtbank in de Noord-Japanse stad Sapporo. Het is de eerste keer dat een rechter in Japan tegen het verbod op het homohuwelijk oordeelt.

De zaak was aangespannen door twee mannelijke stellen en een vrouwelijk koppel. Zij eisten daarin een schadevergoeding van 1 miljoen yen (ongeveer 7.600 euro) vanwege de „psychologische schade” die de regering had veroorzaakt door hun huwelijk wettelijk niet toe te staan. Die eis werd door de rechtbank verworpen omdat de staatsherstelwet niet was geschonden door de overheid. De uitspraak is vooral een symbolische overwinning voor de lhbt-beweging in het land.

„Mijn tranen bleven stromen. De rechtbank nam ons serieus”, reageerde een man die de zaak had aangespannen. Japanse media beschrijven de uitspraak als „historisch”, al is het onzeker of het Japanse parlement zal tornen aan het verbod, de regering heeft tot dusver aangekondigd de huidige regels in stand te houden. Een onmiddellijke aanpassing daarvan is volgens de rechter „moeilijk”.

Certificaat

Wel is het in 74 gemeenten mogelijk om een zogeheten „partnerschapscertificaat” te krijgen voor homoseksuelen en lesbiennes, dit is een symbolische huwelijksprocedure, die niet juridisch bindend is.

Japan is het enige land van de G7 - een alliantie van zeven vooraanstaande industriële landen - dat het homohuwelijk niet erkent. Daardoor erven weduwen bijvoorbeeld de bezittingen van hun overleden partner niet automatisch. In de Japanse grondwet is het huwelijk gedefinieerd als „wederzijdse goedkeuring van beide geslachten”.