‘Parlement Sint Maarten beticht Nederland van racisme en dient klacht in bij VN’

Een deel van het parlement van Sint Maarten heeft bij de Verenigde Naties een klacht ingediend tegen Nederland vanwege racisme en schending van mensenrechten. Dat meldt het AD woensdag. Nederland zou zich volgens de indieners „neokoloniaal” en „racistisch” opstellen bij het verstrekken van coronanoodsteun. In een petitie vragen de Staten van Sint Maarten de VN-rapporteur voor racisme discriminatie en xenofobie, Tendayi Achiume, een onderzoek in te stellen naar deze beschuldigingen. Doel is een nieuwe discussie op gang brengen over de banden met Nederland.

In de klacht staat dat Nederland de coronapandemie en eerdere verwoestingen door orkanen op het eiland gebruikt om Sint Maarten „neokoloniaal” te dwingen soevereiniteit op te geven. Nederland vroeg Sint Maarten in ruil voor ruim 30 miljoen euro coronanoodsteun hervormingen door te voeren om de economie en de samenleving van het eiland „duurzaam weerbaarder te maken”. Het land ging daarmee eind december akkoord.

Drie door Nederland benoemde leden controleren in hoeverre de hervormingen voldoende worden gerealiseerd. Gebeurt dat onvoldoende, dan kan de financiering worden stopgezet. „We verwelkomen de hervormingen, met het grootste deel zijn we het eens. Maar er is een netelig ding: drie afgevaardigden gaan Sint Maarten runnen, en wij hebben niks te zeggen”, zegt een van de initiatiefnemers van de klacht en parlementslid Grisha Heyliger-Marten. „Het voelt weer als slavernij.”

De petitie is ingediend door twaalf van de vijftien leden van het Sint Maartense parlement, de andere drie zijn „fel tegen”. De tegenstanders wijzen erop dat de petitie de financiële hulp aan Sint Maarten in gevaar brengt, die veel inwoners op het eiland nodig hebben voor medische bijstand of eten. Staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties, CDA) is „onaangenaam verrast” over de klacht, zegt hij tegen het AD. Die is volgens hem „niet te rijmen met eerdere verklaringen van dezelfde personen”. Hij heeft de regering om opheldering gevraagd. Sint Maarten is een zelfstandig land binnen het Koninkrijk der Nederlanden.