Post.nl mailt dat ze vandaag een pakje bezorgen.

Rond de middag stopt het busje voor mijn huis. Om het proces wat te bespoedigen, doe ik de voordeur vast open.

De bezorger blijft staan op een afstand van meer dan vijf meter en vraagt: „Hebt u een hond?”

Als ik die vraag negatief beantwoord, brengt hij mij het pakje. „Ik heb het daar zo mee gehad”, zegt hij.

Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl