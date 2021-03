Oud-medewerkers Shell vrijgesproken in omvangrijke corruptiezaak Nigeria

De rechtbank in Milaan heeft woensdag vier oud-medewerkers van oliebedrijf Shell en topman Claudio Descalzi van het Italiaanse olie- en gasconcern Eni vrijgesproken van betrokkenheid bij grootschalige corruptie. Dat meldt persbureau Reuters woensdagmiddag. De rechter acht niet bewezen dat zij schuldig zijn aan het betalen van smeergeld in 2011 bij het verwerven van de rechten voor het omvangrijke olieveld OPL 245 voor de kust van Nigeria. Een groot geld van dat geld - 1,3 miljard dollar - belandde volgens de aanklagers in de zakken van Nigeriaanse politici en zakenmensen.

Het vonnis komt na ruim drie jaar van procedures en in totaal 74 zittingen. Rechter Marco Tremolada zei dat de medewerkers van Shell en Eni zijn vrijgesproken omdat er geen bewijs is dat zij strafbare feiten hebben gepleegd. Italiaanse rechters oordeelden in 2018 in een versnelde procedure wel dat de aan de aankoop van het olieveld corrupt was en legden jaren celstraf op aan twee tussenpersonen.

In de zaak waren jarenlange celstraffen geëist. Malcolm Brinded, destijds topman van de Shell-divisie voor olie- en gaswinning en lid van de raad van bestuur onder Jeroen van der Veer en later Peter Voser, hing zeven jaar en vier maanden celstraf boven het hoofd. Bij Peter Robinson, oud-regiodirecteur Afrika van Shell, ging het om zes jaar en acht maanden cel. Tegen twee oud-adviseurs van Shell die eerder werkzaam waren voor de Britse geheime dienst MI6, Guy Colegate en John Copleston, ging het om dezelfde eis als bij Robinson.

Dit bericht wordt aangevuld.