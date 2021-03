Op1 geeft Mark Rutte weer zendtijd cadeau

Dinsdag was de avond van de piskijker. Serieus. Door een fraai staaltje planning in Hilversum was er tegenover het (100% cultuurvrije ) Nederland kiest: Het debat het onvolprezen kunstprogramma Het geheim van de meester geprogrammeerd. De piskijker van Jan Steen werd nageschilderd: een fraai tafereel waarop een jonge vrouw vol vrees het vonnis afwacht van een man die bestudeert hoe strijklicht door een gele vloeistof valt. Wat kan een beetje urine zeggen over het grote geheel? Evenveel als een verkiezingsdebat kan zeggen over de stand van het land?

In Het geheim van de meester probeerde Lisa Wiersma de werkwijze van de schilder zo dicht mogelijk te benaderen. Dus kwam er in deze uitzending – die begon met het suggestieve neerkletteren van kokend water in een glas muntblaadjes – het moment waarop de voiceover kon zeggen: „Lisa gaat ook zelf even pis kijken.” Overigens werden piskijkers in de tijd van Jan Steen al gezien als kwakzalvers die wetenschappelijk achterhaalde methoden gebruikten – een beetje zoals op het eerste net Mark Rutte zijn opponent Geert Wilders verweet dat deze nooit iets voor elkaar krijgt.

„Jan Steen mengde overal rood doorheen” constateerde Wiersma al penselend. Die neiging heerste ook op NPO1. Gert-Jan Segers prees zichzelf in een debatje met Lilianne Ploumen aan als steun en toeverlaat voor homoseksueel Nederland, Wopke Hoekstra vuurde een vakbondsstandpunt op Jesse Klaver af en Rutte schoof zichzelf tegenover Hoekstra naar voren als grootbeschermer van de ouderenzorg.

Zeer ingewikkeld in Het geheim van de meester was het reproduceren van het indigoblauw van het kleed op Steens schilderij, waarvoor in een boerenschuur een hele installatie werd opgetuigd. Er werd een prachtige kleur geschapen, die de debatkijker kende van de outfit van Lilian Marijnissen. Hetzelfde blauw schitterde eerder op de avond om de schouders van Esther Ouwehand, Liane den Haan én Femke Merel van Kooten-Arissen in het kleine-partijendebat. Daarin werd trouwens de gedachte dat de kleintjes hun zetels nog moesten verdienen gesymboliseerd door een stoelloze opstelling. Of de NOS had huishouden-van-Jan-Steenvrees, dat kan ook.

Dat blauw dus. Het zat mooi op het paneel, maar wat bleek? De kleur was niet blijvend. Binnen een paar dagen moest Wiersma melden dat haar prachtige indigo was vervaald tot een kleur die neigde naar de zielloze tinten van de herenpakken in het debat. Zoals het ook wel gaat met kleurige vergezichten die politici vóór verkiezingen schilderen en die daarna verworden tot een beperkt aantal tinten grijs. Ook tekenend: in het schilderprogramma werd met krabbertjes, vernis en vliegwerk de verbleking zo veel mogelijk aan het oog onttrokken. Alle politiek is schilderkunst.

Rutte heeft genoten

Na het NOS-debat had talkshow Op1 de taak op zich genomen om het allerlaatste debat van de verkiezingscampagne 2021 te organiseren. Daarin nam Mark Rutte, de lijsttrekker van de VVD het op tegen… zichzelf. Vier jaar geleden deed Pauw & Jinek iets vergelijkbaars op de avond voor de stembusgang. Rutte zelf zei daar later in kleine kring over dat het hem waarschijnlijk twee à drie zetels had gescheeld.

Om tien over elf verscheen de premier, voorzien van een glas kraakhelder kraanwater, inderdaad in de Op1-studio terwijl Hugo de Jonge nog druk bezig was het eerder op de debatavond volkomen genegeerde coronabeleid te verdedigen.

De premier mocht concurrenten in hun afwezigheid van repliek dienen, een campagnecadeautje van Op1 dat hij vrolijk uitpakte. Hij vatte samen: „Het is me dit jaar voor het eerst gelukt om te genieten van de hele campagne.” Waarvan akte.