Lucas en Arthur Jussen: ‘Wonderkinderen zijn we nooit geweest’

Een soort studentenhuis, zo omschrijven de pianobroers Lucas en Arthur Jussen hun woonsituatie in Amsterdam. Ze zijn praktisch buren – er zit één appartement tussen. „We zien elkaar veel, we eten meestal samen”, zegt Lucas (28). Hoewel ze ook op het podium een onafscheidelijke twee-eenheid lijken studeren ze hoofdzakelijk alleen. „90 procent is solo. Daarna heeft het muzikaal en technisch pas zin om bij elkaar te komen.”

Vrijdag verschijnt The Russian Album, het zevende van de broers Jussen op het gerenommeerde label Deutsche Grammophon. Donderdagavond 18 maart presenteren ze het met een concertstream vanuit het Amsterdamse Concertgebouw. Ze missen dat enorm, optreden voor publiek. Begin februari hebben ze voor het eerst in lange tijd weer voor echte mensen gespeeld, in het Palau de la Música in Barcelona, en dat was „fantastisch”, aldus Arthur (24). Op het moment dat we elkaar spreken via Zoom, een week na dat concert, hadden ze zich eigenlijk moeten voorbereiden op een optreden met Vasily Petrenko en het Royal Philharmonic Orchestra in München. Maar corona…

„Wrijf het maar in”, roept Lucas. „Zulke concerten, daar doe je het voor”, zegt Arthur – om meteen te nuanceren dat hun leed in het niet valt bij het leed dat de coronacrisis elders aanricht. Maar zo’n optreden in München, of de Beethoven-cyclus die ze in Rotterdam hadden zullen doen: „Dat was wel even slikken, daar ben ik eerlijk in.”

Lucas: „Er zit een randje ijdelheid aan. Natuurlijk, we houden van pianospelen, maar onze liefde voor muziek is onlosmakelijk verbonden met de bühne. Als ze zouden zeggen: je mag piano blijven spelen, maar je mag nooit meer optreden, dan zou ik toch wat anders gaan doen.” Tegen Arthur: „Dat is voor jou ook zo, dat weet ik zeker.”

Ja, ook hij mist het podium, zegt Arthur. Maar het gaat niet om hem, voegt hij er meteen aan toe. Het gaat om de muziek en om de mensen die komen luisteren.

Grotemensenmuziek

De twee ‘steunpilaren’ van de nieuwe cd zijn de Suite nr. 2, opus 17 van Rachmaninov en Stravinsky’s Concert voor twee piano’s, een meesterwerk uit zijn neoklassieke periode. Het stuk van Stravinsky speelden de broers voor het eerst in 2015 in de NTR ZaterdagMatinee – muziek die „minder natuurlijk bij hun spel” past, zei Arthur toen in NRC. Nu noemt hij Stravinsky „grotemensenmuziek”, waarvan ze zijn gaan houden. „Je moet een barrière over en als dat eenmaal is gelukt, is het zó vanzelfsprekend – waarom snapte ik dit eerst niet? Vergelijk het met Rachmaninov, daar zit de schoonheid juist aan de oppervlakte.”

Ze staan nog steeds achter hoe ze Stravinsky’s Concert toen speelden, maar hun interpretatie is door de jaren gegroeid. „En een plaat is voor de eeuwigheid. Het klinkt misschien stom, maar we voelden dat we er klaar voor waren”, zegt Arthur.

Een cd met Russisch repertoire was een langgekoesterde wens van de broers. Door de coronacrisis hadden ze plotseling tijd om zich helemaal onder te dompelen in de Russische muziekcultuur. Er hangt een aura van romantiek rond de muziek, maar er zit ook een „diepe weemoed in”, zegt Lucas. Zelfs bij Rachmaninov hoor je door de oorstrelende pianistiek de heimwee – hij componeerde zijn Suite in Italië. Het schrijnendst is de dubbele gevoelslaag in het Concertino van Sjostakovitsj. Hij componeerde het stuk in het jaar dat zijn plaaggeest Stalin stierf, en zelfs wanneer het speels klinkt, behoudt het een bloedstollend karakter.

Het raken van de emotionele kern achter de noten vergt inlevingsvermogen en verbeelding, maar ook fysieke kracht: de beroemde Russische pianoschool staat bekend om een grootse klank. „Na drie dagen opnemen deed mijn hele lichaam pijn”, zegt Arthur.

Bescheiden

De Jussens zijn bovengemiddeld allergisch voor pretentie en opschepperij. Ze doen niet aan valse bescheidenheid, maar vooral waken ze voor een opgeklopt zelfbeeld. Straks in november is het vijftien jaar geleden („echt!?” roepen ze in koor) dat ze Mozarts Pianoconcert KV 365 speelden, met Jaap van Zweden in het Concertgebouw, dertien en tien jaar oud, en de harten van talloze muziekliefhebbers veroverden. Maar: „Wonderkinderen zijn we nooit geweest”, zegt Arthur resoluut.

„Als je omgeving er niet voor zorgt dat je dat zelf niet gaat geloven, kan het verkeerd gaan. Justin Kluivert bijvoorbeeld, die na anderhalf seizoen in het eerste van Ajax naar AS Roma ging – veel te vroeg”, zegt Lucas. Hun geheim is keihard werken. „Gedisciplineerd, 150 procent voorbereid zijn. Sommige stukken kosten ons meer moeite dan pianisten als Lang Lang of Yuja Wang of Jevgeni Kissin.”

Natuurlijk hebben ze veel gehad aan hun vliegende start. In Nederland volgen sommige mensen hen al sinds het begin. „Bij het signeren na afloop van een concert kennen we 80 procent van de bezoekers in de rij”, zegt Lucas. „Maar je kunt er niet van uitgaan dat mensen alles maar mooi vinden wat je doet.”

Arthur: „Wat we de afgelopen tien jaar hebben gedaan is vele malen indrukwekkender dan wat we deden toen we dertien en tien waren. Toen gingen we ook tot het gaatje, en het was ook goed, maar wat we toen deden was in feite normaal. Wat we de afgelopen jaren hebben gedaan is abnormaal.”

‘The Russian Album’ van Lucas & Arthur Jussen verschijnt 19 maart op Deutsche Grammophon. Concertstream Lucas & Arthur Jussen, 18 maart 20.30 uur. Inl: verschijnt 19 maart op Deutsche Grammophon.Lucas & Arthur Jussen, 18 maart 20.30 uur. Inl: concertgebouw.nl

