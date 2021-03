Zang is een sine qua non voor opera, zou je denken. Maar in de nieuwe operapodcast Eva wordt uitsluitend gesproken. Bedenker en regisseur Sjaron Minailo noemt het daarom een ‘gesproken operapodcast’. Eva is gebaseerd op de gelijknamige filosofische roman van Carry van Bruggen uit 1927 over het joodse meisje Eva. In acht afleveringen van een kleine veertig minuten vertolkt telkens een andere actrice of zangeres de vertelstem, muzikaal begeleid door het Ragazze Quartet. Vorige week, op Internationale Vrouwendag, verscheen de eerste aflevering, met actrice Leny Breederveld.

Oppervlakkig beschouwd is Eva dus een luisterboek met achtergrondmuziek. Wie op zoek is naar actie en verwikkelingen komt bedrogen uit: in tegenstelling tot ‘echte’ opera’s ontbeert de podcast (evenals de roman) een heldere intrige. Het tempo is kalm. Gebeurtenissen bereiken de luisteraar via het filter van Eva’s ervaring en intellect, in tastende of poëtische formuleringen, en die gevoelsweerslag en reflectie is waar het om draait.

In aflevering 1 is Eva net achttien geworden, op de eerste dag van de twintigste eeuw. Ze schrijft een opstel, ze zoekt werk, ze denkt en doorvorst de betekenis van erotisch geladen ontmoetingen. Met subtiele middelen kruipt Eva onder de huid. Allereerst de taal: Van Bruggen beschreef de geestelijke en seksuele ontwikkeling van haar alter ego in een briljante stream of consciousness; haar zinnelijke en suggestieve taal was toen baanbrekend en sprankelt ook vandaag nog. De ritmische bewerking van schrijver/librettist Gaea Schoeters behoudt die sprankeling.

Dan is er de fantastische, rijkgeschakeerde voordracht van Leny Breederveld, o.a. bekend als juf Helma in De Luizenmoeder. Breederveld zet een guitig-wetend lachje in of stamelt kortademig sekseufemismen. De gefluisterde sequentie over de ijlende juffrouw Cool, die Eva onbedoeld verklapt waar kinderen vandaan komen, is een broeierige cocktail van schuld en schaamte en koorts en verlangen, puntig ondersteund met prikkeldraadmuziek van de Ragazze.

Want ook de muziek speelt een ingetogen hoofdrol. Componist Annelies Van Parys (die met Schoeters eerder de opera Usher maakte) koos contemporaine strijkkwartetmuziek van Ravel, Pavel Haas, Henriëtte Bosmans en droeg zelf haar compositie Drifting sand bij. Met fragmenten uit die stukken wordt de sfeer van de vertelling steeds effectief versterkt of van contrast voorzien. Is het dan wel opera? De eerste aflevering zorgt in elk geval voor een meeslepende luisterervaring. En helemaal aan het slot wordt er tóch even gezongen: na een hallucinante episode waarin Eva haar ontluiking met het scheppingsverhaal verweeft, humt Breederveld in het Hebreeuws Genesis 1:5 voor zich uit – magisch.

De podcast Eva is te beluisteren in de audio app van NRC.