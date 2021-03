Hoe de Schotse voetbalclub Rangers FC in negen jaar van de hel naar de hemel ging

Als Steven Gerrard richting stadion Ibrox rijdt voor het duel van Rangers FC tegen St. Mirren, moet de auto van de trainer eerst stapvoets door een haag van vuurwerk, wapperende vlaggen en duizenden dolenthousiaste supporters. De hunkering naar succes is bijna tastbaar, nog maar vier punten en ze zijn kampioen. Als de titel een dag later door puntenverlies van Celtic daadwerkelijk binnen is, barst een ongekend volksfeest los. De manier waarop het kampioenschap wordt behaald – ongenaakbaar, buitengewoon dominant – zou in vroegere jaren al tot grote blijdschap hebben geleid, maar de voorgeschiedenis zorgt voor extra feestvreugde. Rangers werd 55 keer Schots kampioen, maar door de herrijzenis uit het diepe dal is dit misschien wel de meest bijzondere landstitel ooit.

‘Rangers Football Club Born 1872, died 2012’, kopte The Herald in 2012. Voor de Rangers-supporters die het niet wilden geloven, stond het zwart op wit: de 140-jarige club was door een mengeling van financieel wanbeleid en torenhoge schulden failliet. De grootmacht moest helemaal opnieuw beginnen en instromen in de Third Division, het vierde voetbalniveau van Schotland. Voor de supporters die Rangers als een religie beschouwen, voelde het alsof hun kathedraal was afgebrand.

Een paar maanden later vond het nieuwe Rangers FC zich terug in het Forthbank Stadium, de thuishaven van Stirling Albion, hekkensluiter in de Third Division. Van de nog geen 3.800 toeschouwers kwam een groot gedeelte om de uitploeg te steunen. Op het zompige veld van Stirling Albion bleek dat de spelers van Rangers dan wel de naam en de kleuren van de roemruchte vereniging uit Glasgow droegen, maar verder in niets deden denken aan de voetballers die vroeger voor de club uitkwamen. Supporters die Rangers vier jaar eerder in Manchester in de UEFA Cup-finale tegen Zenit St. Petersburg hadden zien spelen, konden nu naar huis na een 1-0 nederlaag tegen Stirling.

De 55ste landstitel in de clubgeschiedenis was de eerste sinds 2011. Foto Jane Barlow

Een surrealistische periode volgde, waarin Rangers een verplichte tour langs minuscule stadions en tegenstanders maakte. De supporters, die aanvankelijk gewapend met vuurwerk hun steun voelbaar maakten, waren snel uitgekeken op het vierde niveau. „Rangers speelde tegen semiprofs, tegen postbodes en leraren. Iedereen wist dat ze zouden promoveren”, zegt journalist James Cairney van The Herald. In de week waarin Celtic in de Champions League won van FC Barcelona, nam Rangers het op tegen Peterhead FC.

‘Old Firm’ in ere hersteld

Na drie promoties in vier jaar tijd keerde Rangers terug op het hoogste niveau. En, minstens net zo belangrijk, The Old Firm was in ere hersteld. De derby tussen Celtic en Rangers splijt Glasgow meerdere keren per jaar. Het is een duel dat voetbal overstijgt, zegt Cairney. Celtic tegen Rangers staat voor katholiek tegenover protestants, voor pro-onafhankelijkheid tegenover Unionists. De wedstrijd draagt een religieuze en politieke lading.

Arthur Numan speelde van 1998 tot en met 2003 bij Rangers en werd drie keer kampioen met de club. „Ik heb veel wedstrijden gespeeld, maar The Old Firm staat qua sfeer en entourage bovenaan.” Toen hij zelf een keer op de tribune zat, zag Numan hoe supporters – waaronder directeuren van grote bedrijven – zich negentig minuten lang vloekend en tierend richtten op de vijandelijke fans. „Je moet het een keer ervaren om te realiseren wat zo’n wedstrijd inhoudt.”

De terugkeer in de Schotse Premier League betekende niet direct een vervolg op de successen van weleer. In 2017 en 2018 eindigde Rangers op gepaste afstand van Celtic, en in elf onderlinge duels werd er niet van de buurman gewonnen.

Om Celtic aan te kunnen, was het tijd voor nieuw leiderschap. Enter Steven Gerrard. Bij de aanstelling van de Liverpool-legende, een paar dagen na een 5-0 nederlaag tegen Celtic, werden vraagtekens geplaatst: hij was sinds anderhalf jaar gestopt als profvoetballer en had slechts één jaar ervaring als trainer, in de jeugdopleiding van Liverpool.

De nieuwe manager drukte echter meteen zijn stempel op de club: hij zette een stabiele verdediging neer, de spelers leerden van achteruit opbouwen en de selectie kreeg nieuwe impulsen. „Doordat Gerrard werd aangetrokken lukte het de club ook om meer spelers over te halen naar Rangers te gaan”, zegt Numan.

Rangers-aanvaller Alfredo Morelos deelt in de feestvreugde. Foto Robert Perry

In het eerste seizoen van Gerrard kwalificeerde Rangers zich voor de groepsfase van de Europa League, een nieuwe inkomstenbron. Eind 2018 werd, eindelijk, op Ibrox gewonnen van Celtic. Daarnaast nam het aantal tegendoelpunten drastisch af (van 38 naar 24) en ontwikkelden veel spelers zich goed onder de nieuwe trainer. Desondanks eindigde Rangers ver achter Celtic, dat bovendien beide bekers won.

Twijfels over de trainer

Ondanks een spectaculaire run in de Europa League in het seizoen 2019/20 – met zeges op Feyenoord en FC Porto en een plaats bij de laatste zestien – waren er nog altijd twijfels of Gerrard wel de juiste man voor Rangers was, ook bij de hoofdtrainer zelf. Eind februari vorig jaar stond de club twaalf punten achter Celtic en werd er verloren van Hearts in een bekerwedstrijd. Gerrard stelde de instelling van zijn spelers ter discussie en liet doorschemeren dat hij moest nadenken over zijn toekomst.

Daarvoor kreeg hij alle tijd: in maart werd het Schotse voetbal stilgelegd en ging de wereld op slot. Celtic werd later uitgeroepen tot kampioen, voor de negende keer op rij. De tiende landstitel op rij lonkte, een vernedering voor Rangers. „Die tiende titel is belangrijk in Schotland, dat is nog nooit voorgekomen”, zegt Cairney. „Celtic en Rangers zijn altijd op zoek naar manieren om elkaar te overtreffen, de ten in a row is wat dat betreft het ultieme.”

De wedstrijdloze maanden gebruikte Gerrard om van Rangers een machine te maken. De Europa League-miljoenen werden geïnvesteerd in de Roemeense middenvelder Ianis Hagi (zoon van oud-international Gheorghe) en de Engelse aanvaller Kemar Roofe, die ervoor moest zorgen dat het team minder afhankelijk werd van Alfredo Morelos, de spits met een Luis Suárez-achtig temperament – in vier seizoenen in Schotland kreeg hij tientallen gele en meerdere rode kaarten.

In de eerste zeven competitiewedstrijden van dit seizoen kreeg Rangers geen enkel doelpunt tegen en bereikte wederom de groepsfase van de Europa League. Toen in oktober 2020 de uitwedstrijd tegen Celtic werd gewonnen, groeide het geloof dat de hegemonie van de stadgenoot beëindigd zou kunnen worden.

Het bleek het begin van een bijzonder seizoen, waarin Rangers zich ontpopte tot een onklopbare ploeg. Alleen in de kwartfinale van de League Cup ging het mis. De cijfers zijn imponerend: in 32 competitieduels kreeg Rangers negen doelpunten tegen. Los van de sterke verdediging heeft Gerrard een wat atypisch elftal: in het doel staat de 39-jarige Allan McGregor, de clubtopscorer is rechtsback James Tavernier.

Aanstaande zondag vindt The Old Firm plaats, de eerste competitiewedstrijd van Rangers als kampioen van 2021. Arthur Numan voorspelt „een gekkenhuis”, coronapandemie of niet. „ Het leeft zo bij de supporters. De week voor de derby gaat het in de stad nergens anders over.” De feeststemming in het zuidwesten van Glasgow kan dit weekend nog verder worden versterkt. Nadat het kampioenschap werd behaald, zei trainer Gerrard dat de club is teruggekeerd uit de hel. Een overwinning bij Celtic zou het verblijf in de hemel nog eens verlengen.

