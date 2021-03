De vijf gemoedstoestanden van Balthazar

Niemand kon zich half februari 2020 in een volgepakte Maassilo (1.700 bezoekers) nog voorstellen dat het voorlopig een van de laatste concerten zou worden. In de industriële popzaal in Rotterdam voelde de Vlaamse band Balthazar zich thuis. Met bluf en zwier riepen de twee frontmannen een broeierige, verlokkende sfeer op – precies de uitwerking van de warmbloedige indierock op Fever (2019).

Een jaar later spreken Maarten Devoldere (33) en Jinte Deprez (33) van een haast ‘exotische trip’ na een jaar thuis zitten: ze zijn met een nieuw album op promotietour ‘helemaal’ naar Nederland. De Europese lockdowns zetten dikke strepen door al hun shows van 2020. De band zat thuis, voor het eerst na tien jaar van opnemen en toeren. „Na zo lang duimendraaien geeft zelfs het praten over muziek, normaal niet ons favoriete onderdeel, zingeving”, lacht Maarten Devoldere.

Terug zijn ze, met de plaat Sand. En daar is de nonchalant-coole zang weer, de minimale maar dwingende ritmes en koortjes die blijven hangen. Maar ook: meer elektronische accenten die een gevolg zijn van het op afstand werken; het digitaal uitwisselen en schaven aan liedjes. Sand refereert aan tijd. Aan het langzame verstrijken ervan in een zandloper (het liedje ‘Hourglass’). „I don’t want to wait”, klinkt het ongeduldig. Het is een van hun vele gemoedstoestanden in een stil coronajaar.

Maarten: „De eerste stilte kwam niet ongelegen. Onze Europese tour eindigde net voor de eerste lockdown en het klinkt misschien raar, maar we hadden wel zin in vakantie. Het gaf ook extra tijd voor het opnemen voor een nieuwe plaat. Meer focus.”

Jinte: „Frappant hoe snel de mens zich aanpast, ook na een lang, onstuimig tourleven. Ik was redelijk op mijn gemak die eerste maand. Ik ging mijn nieuwe huis verbouwen, maakte eindelijk een thuis. We werkten aan liedjes en gingen rustig de zomer in.”

Maarten: „Maar ineens ligt dan die stilte op je bord. Jinte kon dat goed fiksen. Bij mij kwam dat hard aan: ik werd er zo onrustig van. Ik had nooit echt een thuis, ik woon in een kraakpand en schipper tussen Brussel en Gent. Mijn relatie eindigde en ik ben een paar maanden door het slijk gegaan.

„Rusteloosheid, het niet goed in het moment kunnen leven, komt in veel nummers op Sand terug. De eerste maand was ik thuis vooral de rock-’n-roll van het tourleven aan het doorzetten. Dat was ronduit escapisme. Feestjes thuis, ondanks de avondklok. Drank, drugs. In ons tourleven heeft altijd beweging gezeten en het was voor ons een soort high, een verslaving die inspireerde en muziek opleverde.”

Jinte: „Onderweg zijn problemen van thuis goed uit de weg te gaan. In de maanden thuis is er ineens vooral de confrontatie met jezelf. Hoewel we veel liedjes al voor corona hadden geschreven, blijken ze nu heel profetisch. Onze rusteloosheid en het ongeduld is nu een globaal gevoeld sentiment. Iedereen denkt, hoe lang nog?”

Pop Balthazar – Sand (uit bij Labels P Pias) Balthazar speelt op Lowlands 2021 (21 t/m 23 aug). Concerten: 25 en 26 sept TivoliVredenburg, Utrecht; 28 en 29 sept Paradiso, Amsterdam.

3 Creatiedrang – ‘Moment’

Maarten: „We sturen elkaar vaak ideeën voor songs. Maar omdat we niet met de band de studio in konden, pingpongden we nu hele songs over en weer.”

Jinte: „Het verschil hoor je in de afwerking, hoe de songs tot leven komen. Dat had nu een meer geproduceerde aanpak, met bijvoorbeeld een drumcomputer in plaats van een echte drummer. We versterken de emotie van songs graag. Een rockband waren we nooit echt, we houden ook erg van grooves. Bij concerten merkten we hoe dansbaar de vorige plaat was. Dat werd een vertrekpunt.

„We waren zeer gemotiveerd om deze plaat uit te brengen. Ondanks dat het label niet stond te springen in deze tijd. Evengoed voelt het als een incompleet verhaal. De liedjes moeten echt nog in dialoog gaan met publiek. Pas live bloeien ze open, gaan ze iets betekenen voor mensen.”

Maarten: „Ik ben mijn hele leven al liedjes aan het maken en heb nu voor het eerst een writer’s block. Ik worstel met vragen, wie ben ik als alles, het applaus wegvalt. Een lege huls? In ‘Losers’ zing ik over het narcisme van een kunstenaar: „I want the universe to love me, I’m writing songs everyday.” Ik stond op en er was altijd een doel. David Lynch zei: ‘Het idee van de melancholische kunstenaar spreekt vrouwen aan, maar bij echt leed maak je geen kunsten.’ Ooit kruip ik daaruit natuurlijk, maar nu is het zwaar, ik ben nooit alleen geweest.”

Jinte: „Het is goed te merken. Een liefdesbreuk haalt je ego onderuit. Ik maakte dat ook eens mee. Maar break-upsongs zijn makkelijker te zingen als wonden niet meer openliggen. En het moet gezegd: deze tijd dooft onze creatieve vlam. Zoals velen begonnen wij aan een nieuwe hobby: een racefiets. Maar het begint te lang te duren. Ik kan er echt paniek over voelen. Geen mensen zien, geen bezigheden. We kunnen niet wachten weer te spelen. Maar ik ben bang dat het deze zomer ook wel niets zal worden.”

5 Wegzinken in lethargie, lijdzaam wachten – ‘Hourglass’ / ‘Powerless’

Jinte: „De hoes van Sand drukt goed uit hoe we ons voelen in dit jaar van duwen en trekken. De zittende zeeolifant is een beeld van de Nederlandse kunstenares Margriet van Breevoort, het staat in het ziekenhuis in Leiden. Het is effectief een wachtkamerscène. Daar heb je ook geen controle over de situatie.”

Maarten: „Eerst moest ik lachen, wát een dom beeld is dat! Aan de andere kant heel cult en iconisch. Het past perfect bij ons lijdzame wachten en onze rusteloosheid. En ook het awkward voelen doordat je jezelf ineens ziet door andermans ogen.”

Nieuwsbrief NRC Cultuurgids Wat moet je deze week zien, horen of luisteren? Onze redacteuren recenseren en tippen Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 18 maart 2021