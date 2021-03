Met Volt is het Binnenhof een luis in de pels rijker

Dankbaarheid, blijdschap, vermoeidheid, zo beschrijft Nilüfer Gündogan, de nummer twee van Volt Nederland, haar situatie. „Heeft iemand een glas water”, vraagt ze na de eerste exitpoll. Volt Nederland, dé verrassing van deze verkiezingscampagne had een duidelijk doel voor ogen: een paarse revolutie in politiek Den Haag starten. En dat is gelukt – met drie zetels volgens de laatste exitpoll die woensdagavond werd bekendgemaakt – zijn de gevestigde partijen op het Binnenhof een luis in de pels rijker. „Geweldig dat dit de eerste peiling is”, is het eerste wat lijsttrekker Laurens Dassen kan uitroepen. Het is een beloning voor het harde werk van alle mensen in de campagne, vervolgt hij. Nederland is het eerste land waar Volt – dat onderdeel is van een grotere Europese beweging – een nationaal parlement zal betreden.

Slechts vijf kandidaat-Kamerleden en enkele leden van het campagneteam en het partijbestuur verzamelden zich woensdagavond op het hoofdkantoor van Secrid. Het portemonneemerk doneerde in februari 20.000 euro aan de Volt-campagne en bood aan de verkiezingsavond te sponsoren. Op dat aanbod ging de Europese partij gretig in. Los van een handjevol pers was verder niemand welkom – de strikte coronamaatregelen stonden een feestje in de weg. Kort na de eerste zuchten van verlichting, snelden de nummers een en twee zich naar een aparte ruimte waar ze ruim 1.100 uitzinnige leden via een livestream toespraken over de gestreden campagne.

Volt, tot twee jaar geleden een onbekende speler in de politiek, groeide de afgelopen weken tot astronomische hoogten: krap Krap zes weken geleden telde de partij 1.500 Nederlandse leden, dat aantal staat nu op ruim 7.500. Volters vertellen dit met verwondering en verbazing. De kleine partij heeft een spontane campagne gevoerd en hoopte van zero naar hero te gaan. Die campagne is op z’n zachtst gezegd succesvol te noemen:

Volt kon rekenen op steunbetuigingen van prominente Nederlanders, verscheen opeens in de Peilingwijzer en zag vervolgens de media-aandacht groeien – en dus ook het ledenaantal.

Ook groei bij D66

Gündogan verwacht „misschien na een paar dagen of een paar jaar” te beseffen wat deze avond is gebeurd. „Ik weet het wel en mijn systeem voelt het ook wel, maar het is nog steeds bizar.” Eerlijk is eerlijk: toen duidelijk werd dat D66 met acht zetels zou zijn gegroeid, vroeg ze zich af wat dit voor hún uitslag zou betekenen. „Daar ga ik niet ingewikkeld over doen, dat is heel menselijk.”

Wat daar ook van zij: Volt in Nederland zal binnenkort plaatsnemen in de plenaire zaal van de Tweede Kamer. Lijsttrekker Dassen vindt het jammer dat hij deze overwinning niet met „veel meer” kan vieren. „Maar dat gaan we in de toekomst zeker nog een keer inhalen!”

Nieuwsbrief NRC De Haagse Stemming Volg de verkiezingen en formatie op de voet en word zelf een Haagse ingewijde Inschrijven