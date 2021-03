Ik beklaag mezelf de laatste tijd weleens dat ik door corona zo weinig meemaak. Vorige week gaf ik een online spreekbeurt bij de Bibliotheek Utrecht. Onder de bezoekers zaten drie trollen, en de stroom viel ook uit. Ik kwam plakkerig de werkkamer uitgerold en zei: „Wat ik nou toch weer heb meegemaakt…”

Ze keek niet op of om.

„Wat dan?”

„Nou d’r zat er eentje tussen die de hele tijd in een zak chips graaide als ik wat zei.”

„En toen?”, vroeg ze.

„Gewoon verwijderd.”

Op dinsdagen moet ik met de trein naar het Mediapark in Hilversum. Gisteren bood een neef van de vriendin aan om me naar het Mediapark te rijden, dan hoefde ik niet dat hele stuk met die ellendige sprinter met al die mensen die alleen op elkaar reageren als er per ongeluk een mondkap scheefhangt.

Wij de auto in.

„Nieuws of muziek?”, vroeg de neef.

Het NOS Radio 1 Journaal, de prettige stem van Jan van der Putten.

„Die verspreekt zich nooit”, zei ik tegen de neef.

Het bleef stil.

„En hij draagt ook geen schoenen.”

De neef reageerde met een grom, hij vond dat soort media-nieuwtjes niet interessant.

En toen begon die Jan van der Putten over een incident met een pistool in de sprinter tussen Uitgeest en Amsterdam.

In mijn sprinter.

Er was een vechtpartij, er was een pistool getrokken, de passagiers waren massaal naar de laatste coupé gevlucht, een ooggetuige had schoten gehoord, de trein was stilgezet in Koog aan de Zaan, het station daar was omsingeld, meerdere arrestaties, nadere mededelingen zouden volgen.

De neef zei dat je op het station van Koog aan de Zaan roti kon afhalen, bij Paul’s Indiaas Restaurant. Ik was er per ongeluk wel eens uitgestapt, er hingen oranje vlaggetjes en ik had er inderdaad roti kip speciaal gegeten.

„Dat was mijn trein”, zei ik. „Hoe gek is dat?”

De neef haalde zijn neus op.

Ik zag mezelf zitten in die trein, met mij erbij waren er doden gevallen, zo goed reageer ik niet op vertragingen.

„Gewoon altijd rustig blijven”, zei de neef.

Er was bij een overval wel eens een pistool op hem gericht.

Daarna: „Maar dat was niet in Koog aan de Zaan.”

Ik ging ’s middags gewoon met de sprinter terug naar station Wormerveer, de Zaankanters hingen er net zo lusteloos bij als anders. Er zaten er misschien een paar tussen die ’s morgens het incident hadden meegemaakt, maar daar merkte je dan niets meer van. Misschien dat ze het verhaal voor thuis bewaarden.

„Er zat iemand met een pistool in de trein.”

„En toen?”

„Gewoon verwijderd.”

Marcel van Roosmalen schrijft op deze plek een wisselcolumn met Ellen Deckwitz.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 17 maart 2021