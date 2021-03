Gevlucht Belgisch koppel alsnog veroordeeld voor moord uit 1996

Een jarenlang voortvluchtig Belgische koppel is door een volksjury bij het assisenhof in Brugge veroordeeld tot langdurige celstraffen voor de moord op een Britse zakenman, in 1996. Jean-Claude Lacote (54) kreeg 30 jaar celstraf, zijn partner Hilde Van Acker (57) moet 24 jaar de cel in. Dat melden Belgische media, waaronder Het Nieuwsblad, woensdag.

De twee brachten de 44-jarige Marcus Mitchell destijds om in een bos nabij kustplaats De Haan in West-Vlaanderen, waarna ze vluchtten naar Zuid-Afrika. Het duo, dat op de opsporingslijst van Europol stond, werd in 2019 opgepakt in Ivoorkust.

De twee waren in 2011 al eens bij verstek veroordeeld tot levenslang. Omdat ze destijds niet aanwezig waren, konden ze een nieuw proces aanvragen waarbij de zaak opnieuw werd bekeken. Dit keer gebeurde dat wel in aanwezigheid van de verdachten. Het Hof eiste ditmaal respectievelijk levenslang en dertig jaar celstraf. „Tegen zoveel onmenselijkheid, zoveel cynisme, zoveel gevoelloosheid en zoveel gevaar kan slechts één straf staan, de zwaarste”, zei de openbaar aanklager bij het uitspreken van de eis.

De verdediging van de twee veroordeelden ging voorafgaand aan de zaak juist voor vrijspraak en gaat mogelijk nog in beroep tegen de uitspraak. Het proces zou aan alle kanten rammelen, zeggen de advocaten van het duo. Zo zegt de advocaat van Van Acker dat zij niet aanwezig was in De Haan en dat politieagenten met bewijs hebben gerommeld om de twee veroordeeld te krijgen.