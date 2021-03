Geen normaal stukje

Dat Unilever bekend maakte te gaan stoppen met het woord ‘normaal’ in de omschrijving van onder meer shampoo, in het kader van de strijd tegen discriminerende schoonheidsidealen, is natuurlijk goed nieuws. Toch schrok ik even. Het is zo definitief nu: ‘normaal haar’, ik ga het nooit meer bereiken.

Ik wist het natuurlijk wel: ik héb geen normaal haar. Ik heb ‘fijn’ haar, en dan niet in de betekenis van prettig. Ik heb ‘haar dat snel pluist’. Ik heb blond haar, en ik gebruik nu alweer een paar jaar een shampoo die zó geconcentreerd diepblauw is dat douchen voelt als een scène uit een horrorfilm met het blauwe bloed uit een maandverbandreclame. Maar ergens hoopte ik nog dat ik ooit zou promoveren naar ‘normaal haar’. Nee dus. Ook deze jeugdwens gaat niet meer uitkomen.

Het is ook een absurd streven, natuurlijk. Wil er nog wel iemand ‘normaal’ zijn, tegenwoordig: niet bijzonder, gewoon? Liever niet. Maar het zat lang diep in de volksaard geramd. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, die oer-Hollandse leugen. Toen ik als kind voor het eerst de spiegelende jarenzeventigposter zag hangen met de tekst „Ooit een normaal mens ontmoet..., en beviel het?”, waarmee Stichting Pandora mensen over psychiatrische aandoeningen wilde voorlichten, begreep ik niet eens wat er bedoeld werd. Ik keek in die spiegel en ik dacht: ze hebben gelijk, ik ben er nog niet, het moet nóg normaler.

Een paar jaar later las ik The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, de levensveranderend grappige sciencefictionroman van Douglas Adams (1952-2001). Daarin komt een ruimteschip voor met oneindige-onwaarschijnlijkheidsaandrijving: door de waarschijnlijkheid van de werkelijkheid te manipuleren, kan dit ruimteschip overal in het heelal opduiken waar de bestuurder maar wil. Deze superspeciale motor moet na gebruik wel uitgeschakeld worden, anders gebeuren er alleen nog maar onwaarschijnlijke dingen: de „normaliteit” moet worden „hersteld”.

Maar het afgelopen jaar zijn we totaal het zicht verloren op wat normaal is. Ineens was er ‘het oude normaal’ en ‘het nieuwe normaal’. Het oude normaal was wat ik altijd had gedacht dat ‘normaal’ was: een moeilijk te definiëren, met de tijdgeest meebewegende centrale tendens van menselijk gedrag op allerlei gebieden. Maar sommige soorten gedrag (drie zoenen, Amerikaans huggen) waren door corona ineens zó ongewenst dat Mark Rutte een nieuw normaal afkondigde, door nieuwe normen te introduceren, zoals anderhalve meter afstand houden.

En inmiddels is ook dát ‘het nieuwe normaal’ niet meer. Als mensen het nu over ‘het nieuwe normaal’ hebben, bedoelen ze vaak het normaal dat ná corona moet komen, het normaal waar ze naar smachten, het normaal dat verrassend veel op ‘het oude normaal’ zal lijken. De situatie waarin normality is restored.

In 2011 snauwde Geert Wilders bij de Algemene Beschouwingen Mark Rutte toe: „Doe eens normaal, man!” Rutte riep terug: „Doe lekker zelf normaal!”

Twee politici met hun voorbeeldfunctie, midden in ‘het oude normaal’, die op dat moment vonden dat zij niet normaal hoefden te doen, wat dat ook was.

Een tijdje daarna interviewde ik een politicus, wat ik niet vaak doe, en hij belde me op over het artikel. Op dat moment liep ik in een Amsterdams straatje achter het Rokin en tijdens het gesprek werd ik in mijn bil geknepen door een bouwvakker. Waarschijnlijk nog door de associatie met ‘politiek’ riep ik het eerste enigszins agressieve wat bij me opkwam: „Doe eens normaal man!”

„Dit gedrag mogen we nooit normaal vinden in ons land”, schreef Rutte in 2017 in een open brief aan alle Nederlanders, over onder meer vrouwen en homo’s lastig vallen. „Doe normaal of ga weg.” Waar zo’n ras-Amsterdamse witte bouwvakker dan naartoe had gemoeten, zei hij er niet bij.

Het punt is natuurlijk, en dat heeft Unilever nu ook ingezien: er bestáát helemaal geen normaal. Normaal is een abstractie. We moeten niet streven naar normaal, niet naar het ‘oude normaal’ of het ‘nieuwe normaal’, en al helemaal niet naar ‘normaal haar’ of ‘normaal gedrag’. We moeten streven naar goed. Misschien bereiken we het niet, maar het is beter dan normaal.