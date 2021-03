Franse architecten Lacaton & Vassal winnen de ‘Nobelprijs voor architectuur’

De Franse architecten Anne Lacaton (1955) en Jean-Philippe Vassal (1954) krijgen de Pritzker Prize 2021, die sinds 1979 jaarlijks wordt toegekend en wordt beschouwd als de Nobelprijs voor architectuur. De toekenning van de prijs van de Hyatt Foundation aan Lacaton en Vassal, is opmerkelijk. Lacaton en Vassal zijn lang niet zo bekend als eerdere prijswinnaars van de Pritzker Prize, zoals Richard Meier (1984), Renzo Piano (1998), Rem Koolhaas (2000) en Zaha Hadid (2004). Hun bureau, opgericht in 1987 en gevestigd in de banlieue van Parijs (Montreuil), is klein en hun oeuvre omvat een kleine twintig gebouwen en complexen in vooral Frankrijk.

Naast onder meer de renovatie van Palais de Tokyo in Parijs (2012) en een theater in Lille (2013) hebben Lacaton & Vassal vooral ontwerpen voor sociale woningbouw op hun naam staan. Renovatie van banlieue-flats uit de jaren zestig en zeventig is hun specialiteit. Ondanks de lage budgetten weten ze van simpele flatwoningen vaak iets bijzonders te maken. Zo voorzagen ze in 2017 de 530 woningen in de drie betonnen flats van Grand Parc in Bordeaux van ruime wintertuinen die in vijftien dagen werden gebouwd.

De Franse architecten Anne Lacaton en Jean-Philippe Vassal in hun werkplaats in de Montreuil, een banlieue van Parijs. Foto Joel Saget/AFP

„Transformatie is de kans om meer en iets beters te doen met wat al bestaat”, zei Lacaton eens over de renovatie van sociale woningen. „Sloop is een gemakzuchtige korte termijn-beslissing. Het is een verspilling van energie, materiaal en geschiedenis. Bovendien heeft sloop een zeer negatieve sociale impact. Voor ons is het een daad van geweld.”

Hun sociale projecten waren de belangrijkste reden voor de jury om de Pritzker Prize 2021 toe te kennen aan Lacaton & Vassal. Hun benadering van architectuur staat in de traditie van het modernisme, aldus de jury: „De modernistische hoop en dromen om het leven van velen te verbeteren, krijgen nieuw leven ingeblazen door hun werk dat reageert op de klimatologische en ecologische noodsituaties van onze tijd.”