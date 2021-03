EU-sancties tegen Chinezen wegens wandaden tegen Oeigoeren

De Europese Unie gaat vier Chinese functionarissen bestraffen voor mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren - de eerste EU-sancties tegen Chinese machtshebbers sinds 1989. Dat zijn de 27 lidstaten woensdag overeengekomen, meldt persbureau Reuters woensdag. De namen van de personen die het betreft worden komende maandag bekendgemaakt, nadat de EU-buitenlandministers hun formele goedkeuring hebben gegeven. Volgens activisten en mensenrechtenorganisaties worden zeker één miljoen Oeigoeren vastgehouden in zogenoemde heropvoedingskampen in de afgelegen westelijke Chinese regio Xinjiang.

De vier gestrafte functionarissen mogen straks niet meer naar EU-landen reizen en hun eventuele tegoeden in de EU worden bevroren. De maatregelen illustreren „de diepe bezorgdheid” van de Unie over de situatie van de Oeigoeren, aldus een EU-diplomaat tegen Reuters. Zhang Jun, de Chinese ambassadeur bij de Verenigde Naties, noemde de sancties woensdag op Twitter „confronterend” en riep de EU op een tweede keer na te denken voordat deze worden doorgevoerd. „We willen dialoog, geen confrontatie [...]. Als sommigen aandringen op confrontatie, zullen we niet terugdeinzen, omdat we geen andere opties hebben dan onze verantwoordelijkheden tegenover de maatschappij te vervullen.”

In navolging van Canada en de Verenigde Staten bestempelde de Tweede Kamer de behandeling van de Oeigoeren eind februari als genocide. China ontkent elke schending van de mensenrechten in Xinjiang en beschuldigt westerse landen ervan de kwestie te gebruiken om zich te mengen in interne aangelegenheden.

Martelingen en verkrachtingen

Meer dan een miljoen Oeigoeren, een Turkssprekende islamitische minderheid, worden vastgehouden in kampen in de noordwestelijke Chinese regio Xinjiang. De Chinese regering ziet de Oeigoeren als een bedreiging en beschouwt de als zodanig benoemde heropvoedingskampen als een manier om islamitisch extremisme te bestrijden. Volgens Amnesty International worden de kampbewoners continu met camera’s in de gaten gehouden, „gehersenspoeld”, gemarteld en worden ouders van kinderen gescheiden. Oeigoerse vrouwen meldden begin februari aan de BBC dat ook verkrachting er stelselmatig plaatsvindt.

De EU heeft China, haar op een na grootste handelspartner, voor het laatst gesanctioneerd in juni 1989. Toen kreeg Beijing een wapenembargo opgelegd, dat nog altijd van kracht is, vanwege het gewelddadig onderdrukken van burgerprotesten op het Tiananmenplein.