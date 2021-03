The Need for Legacy toont de diversiteit van de theatergeschiedenis

Rufus Collins Pionier in het theater

Acteur en theatermaker Rufus Collins (New York, 1935) speelde onder meer in films van Andy Warhol en in The Rocky Horror Picture Show. In de jaren zestig sloot hij zich aan bij de anarchistische New Yorkse theatercommune The Living Theatre. Toen The Living Theatre eind jaren zestig uiteenviel, verhuisde Collins naar Londen, waar hij onder meer de musical Hair regisseerde. In 1983 vestigde hij zich in Nederland. Zijn eerste regie was de opera The Kingdom in 1984. In 1987 richtte hij met Henk Tjon het theatergezelschap De Nieuw Amsterdam op, het eerste professionele ‘multiculturele’ gezelschap van Nederland. In 1993 werd het aids-virus bij Collins vastgesteld. Zijn laatste rol speelde hij in Shade: de eerste voorstelling van theatergezelschap Made in da Shade. Collins overleed in 1996.

Hoe kan het dat je na vier jaar studeren aan de toneelschool nog nooit hebt gehoord van een theaterpionier als Rufus Collins? Dat vroeg theatermaker en actrice Naomi van der Linden (1990) zich af, toen ze een paar jaar geleden voor het eerst van hem hoorde. „Ik ontdekte dat ik behoefte had om te weten op wiens schouders je staat.”

De Amerikaanse theatermaker Rufus Collins (1935-1996) kwam begin jaren tachtig naar Nederland, nadat hij onderdeel had uitgemaakt van de baanbrekende theatergroep Living Theatre. Samen met de Surinaams-Nederlandse theatermaker Henk Tjon richtte hij in 1985 De Nieuw Amsterdam op, het eerste professionele theatergezelschap in Nederland dat zich expliciet richtte op ‘multicultureel theater’. Van der Linden noemt de kennismaking met het werk van Collins „een openbaring”. „Er werd een dorst gelest waarvan ik niet doorhad dat ik hem had.”

Naomi van der Linden speelde sinds haar afstuderen aan de Amsterdamse toneelschool in 2013, onder andere in de musicals Amandla! Mandela (2016), The Color Purple (2018) en Hanna van Hendrik (2019). Daarnaast is ze bestuurslid van stichting The Need for Legacy, een groep jonge podiumkunstenaars, veelal van kleur, die zich inzet voor meer bewustwording en zichtbaarheid van de diversiteit in de Nederlandse theatergeschiedenis.

En dat is hard nodig, bewijst bijvoorbeeld een wandeling door de gangen van de Amsterdamse schouwburg, waar de grootste permanente tentoonstelling van theatermakers uit de Nederlandse theatercanon is te zien. Veruit de meeste geportretteerden in de collectie zijn wit. Toch kent de Nederlandse theatergeschiedenis heel veel makers van kleur, vertelt Van der Linden. „Maar die zijn niet in de schoolboeken of in de portrettengalerij in de schouwburg beland. Ons doel is om mensen bewust te maken van die geschiedenis. Door samen een inclusieve geschiedenis te schrijven, creëer je ook de basis voor een diverse toekomst.”

Portret

Daarom vroeg The Need for Legacy (in samenwerking met Internationaal Theater Amsterdam) aan beeldend kunstenaar Brian Elstak om een portret te maken van Rufus Collins, ter uitbreiding van de collectie. Het portret werd vrijdag 12 maart onthuld door demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur). Het is de bedoeling dat de collectie de komende jaren wordt aangevuld met meer theatermakers van kleur.

The Need for Legacy werd opgericht in 2020 en organiseert presentaties over theatermakers van kleur, houdt bijeenkomsten waarin gevestigde theatermakers in gesprek gaan met de jonge generatie en werkt aan de zichtbaarheid van de diversiteit in de Nederlandse theaterarchieven. Van der Linden: „Hoe hou je zo’n archief levend en levendig? Dat kan natuurlijk door een studieboek te maken, maar ook met spoken word, verhalen of beeldende kunst. Als je nu als toneelschoolstudent door de Amsterdamse schouwburg loopt en je ziet dat portret van Rufus Collins hangen, hoop ik dat je je afvraagt wie hij is. Dat zo’n schilderij je aanzet om je te verdiepen.”

Belangrijk volgens Van der Linden is dat ze niet proberen de geschiedenis te herschrijven, maar aan te vullen. „Die portrettenverzameling in de schouwburg werd aangelegd in 1899, er zit zoveel geschiedenis in die collectie. We willen geen schilderijen van de muren afhalen, maar er nieuw werk naast hangen.”

Rufus Collins tijdens een repetitie voor Romeo en Julia (1986) van De Nieuw Amsterdam Foto Jean van Lingen

Geschiedenis wakker kussen

De leden van The Need for Legacy „proberen de geschiedenis wakker te kussen”, zei theatermaker Gable Roelofsen vrijdag tijdens de onthulling van het portret van Collins in de Amsterdamse schouwburg. Het platform wil verhalen delen en gesprekken voeren over een meer inclusieve theaterwereld. In de toekomst hoopt de stichting de samenwerking met de toneelscholen te verduurzamen en ook dans en klassieke muziek bij hun missie te betrekken.

„Het is echt nodig”, vulde acteur Emmanuel Ohene Boafo vrijdag aan. „Dat we niet hoeven te denken dat we het wiel opnieuw moeten uitvinden.” Op de toneelacademie krijg je dat gevoel wel eens als zwarte acteur, volgens Boafo. „Maar als je erachter komt dat er al een heel leger voor je was en je al die namen leert kennen, is dat heel inspirerend. En als je dat weer door kan geven is dat prachtig.”

Volgens Van der Linden is het belangrijk om je te realiseren in welke traditie je staat. Als musicalactrice is zij bijvoorbeeld schatplichtig aan de artistieke nalatenschap van Rufus Collins, ontdekte ze. Want hij was ook medeverantwoordelijk voor de grote opleving van musical in Nederland. Tot die tijd waren er vooral musicals van eigen bodem in ons land te zien, bijvoorbeeld van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. Maar halverwege de jaren tachtig begonnen ze in Vlaanderen, waar Collins ook werkzaam was, Amerikaanse musicals te vertalen naar het Nederlands. De eerste daarvan waren Jesus Christ Superstar (1986) en Evita (1987) bij het Koninklijk Ballet in Vlaanderen, beide geregisseerd door Collins.

„Dat zijn werk en het werk van multiculturele collega’s min of meer is doodgezwegen door het ‘echte’ toneelcircuit is misschien wel het pijnlijkste aan de geschiedenis van de culturele diversiteit […] in de Nederlandse podiumkunsten”, schreef theatermaker Maarten van Hinte in 2016 in Theaterkrant Magazine, het theatervakblad waarvan de onlangs verschenen editie geheel in het teken staat van The Need for Legacy.

Van Hinte speelde in 1984 in The Kingdom, de eerste voorstelling die Collins in Nederland maakte. Bij De Nieuw Amsterdam ontwikkelde hij zich vervolgens van acteur tot vertaler en theatermaker. Later richtte hij samen met Marjorie Boston toonaangevende theatergroepen als Made in da Shade en RightAboutNow Inc. op, waarmee ze het urban theater in Nederland een belangrijke impuls gaven.

Frank Sheppard en Gylan Kaine in The Meeting (1987) van Cosmic Illusion Productions

Foto Jean van Lingen Bijlmer Soul 2000 (1999) van Cosmic, regie John Leerdam

Foto Jean van Lingen Gerda Havertong in Antigone (1992) van De Nieuw Amsterdam

Foto Jean van Lingen Foto’s Jean van Lingen

Kalverstraat

Tijdens het Nederlands Theater Festival in september verzorgde Van Hinte een reeks lezingen in het kader van The Need for Legacy. In een aanstekelijk relaas toonde hij hoe Rufus Collins’ ideeën over theater tot op de dag van vandaag nog doorwerken, bijvoorbeeld op het subsidiebeleid van de laatste jaren, waarin representatie van acteurs van kleur een belangrijk speerpunt vanuit de overheid is geworden. Collins vond dat het theater de stad moest vertegenwoordigen. Het podium moest eruitzien zoals de Kalverstraat eruitzag, vertelde Van Hinte. „Dat is in essentie wat het huidige theaterbeleid is, veertig jaar later. Zo lang heeft het geduurd voordat dat doorgedrongen is in de uiteindelijke beleidsvormen over theater in Nederland.”

Door meer bewustwording over de diversiteit van onze theatergeschiedenis te creëren, hoopt The Need for Legacy te laten zien dat ook de makers van kleur een grote stempel hebben gedrukt op het theaterbestel en -beleid van nu. In het diversiteitsdebat gaat het vaak over hoeveel toneelspelers van kleur er nú op onze podia te zien zijn, maar veel minder over het verleden, legt Van der Linden uit. „Dat de onlangs overleden Frank Sheppard in O.J. Othello speelde, een tekst van Maarten van Hinte in regie van John Leerdam, dát is onze geschiedenis. Daar is misschien weinig over geschreven en gesproken, maar dat betekent niet dat het niet gebeurd is. We hoeven niet alleen maar nieuwe vormen of verhalen te bedenken, er zijn al heel veel mensen van kleur in onze theatergeschiedenis. Die willen we uit de schaduw halen.”

We schijnen met een zaklamp in het verleden

Door zich steeds meer te verdiepen in de veelkleurigheid van onze theatergeschiedenis, realiseerde Van der Linden zich dat geschiedschrijving voor een groot gedeelte gebaseerd is op keuzes. „Wie geef je aandacht? Wat wordt wel verteld en wat niet?” Geschiedschrijving zegt bovendien iets over het nu, stelt Van der Linden. „We schijnen met een zaklamp in het verleden en laten licht vallen op punten waar we eerder niet op zouden schijnen. En dat doen we omdat wij, als theatergeneratie van nu, daar behoefte aan hebben.”

Zelf haalt Van der Linden inspiratie uit vele ‘legacies’ van theatermakers van kleur om haar heen. „Romana Vrede laat me zien dat ik in verzet kan komen, dat ik mijn stem mag laten horen. Alida Dors laat zien dat ook ik op een dag artistiek directeur van een groot gesubsidieerd theatergezelschap kan worden. Maar ik word ook geïnspireerd door de nieuwe generatie, bijvoorbeeld Dionne Verwey, Djuwa Mroivili en Toni Blackwell. Ik voel me omringd door vrouwen die me laten zien welke mogelijkheden er liggen.”

Jean van Lingen Fototgraaf

Jean van Lingen (67) fotografeerde al jazzmusici als Dexter Gordon en Art Blakey in het Bimhuis toen Rufus Collins hem in 1983 vroeg zijn voorstellingen vast te leggen. Van Lingen groeide uit tot hoffotograaf van het multicultureel theater in Nederland. Hij werkt nu samen met Brian Elstak aan een boek van zijn rijke archief.

