Een nieuw kabinet moet het beschadigde vertrouwen herstellen

Vertrouwen’ – dat was het eerste woord op de kaft van het regeerakkoord van het derde kabinet-Rutte. Vier partijen uit het politieke midden, VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, wierpen zich op als een buffer tussen een verweesde samenleving en het populisme. Het vertrouwen tussen overheid en burger was laag, constateerden de partijen. bevolkingsgroepen waren verdeeld langs etnische, sociaal-economische en culturele scheidslijnen. Het politieke midden had één laatste kans, zo werd gezegd, om het vertrouwen van de bezorgde burger te herstellen. Nu, vier jaar later, mag de burger terugpraten. Is het vertrouwen hersteld? Zeker niet. En dat is het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte III mede aan te rekenen.

Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag.

Toch speelde het groeiende wantrouwen niet of nauwelijks een rol in deze verkiezingscampagne. De gevestigde partijen begonnen er niet over, op de nummer twee van het CDA na, Pieter Omtzigt. Maar het populisme liet het óók afweten: partijen aan de linker- en rechterflank slaagden er in de campagne niet in dit thema overtuigend te agenderen. Zo is de hele premisse van het regeerakkoord van Rutte III na vier jaar dus onjuist gebleken: de kiezer kán de overheid en politiek wantrouwen, zonder dat die kiezer wegvlucht naar de flanken. Een opluchting voor het politieke midden, ongetwijfeld. Maar dat neemt niet weg dat zij de belangrijkste belofte van 2017 niet ingelost hebben. Dat mogen zij zich aantrekken, wat de exacte uitslag van de verkiezingen ook wordt.

Toen Rutte III aantrad, was er nog geen Toeslagenaffaire bekend bij het grote publiek. Burgers wisten nog niet hoe stelselmatig en grof de overheid inbreuk deed op het persoonlijke leven van onschuldige mensen. Tot en met zeker 2019 werden ouders, vaak van niet-westerse komaf, als fraudeur beschouwd en vaak vervolgd of in de schulden gebracht. Nog maar twee maanden geleden trad het kabinet af om dit schandaal, waar in de volgende kabinetsperiode een parlementaire enquête over zal volgen. Maar in de campagne speelde de Toeslagenaffaire nauwelijks een rol. Premier Mark Rutte (VVD) kreeg één keer een gedupeerde tegenover zich in een tv-debat, Kristie Rongen. Zij wilde weten waarom hij wel was afgetreden, maar nog voor een vierde keer premier wilde worden. Het antwoord van Rutte kwam erop neer dat hij straks keihard wil vechten om het vertrouwen in de overheid te herstellen. Maar dat laatste was nu juist de opdracht van dít kabinet.

Andere lijsttrekkers brachten Rutte nooit in het nauw over de affaire. Ook de ‘Rutte-doctrine’ bleef onbenoemd, onder meer dankzij een VVD-handigheidje in het kabinet. Bij het CDA bleef Omtzigt grotendeels buiten beeld, terwijl lijsttrekker en demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra duidelijk minder zin had de kwestie op te rakelen. Daarmee hebben Rutte en Hoekstra, maar ook de andere partijen, de kiezer een slechte dienst bewezen. Politiek gaat ook om verantwoording afleggen, zeker om zulke fundamentele kwesties als de relatie overheid-burger.

Uit een onderzoek van I&O Research, in opdracht van NRC, bleek hoe diep de rot inmiddels zit. Het vertrouwen in de overheid is bij 71 procent van de bevolking geschaad. Ook de afwikkeling van het gasdossier en de coronacrisis beïnvloedden het vertrouwen negatief. Een volgend kabinet moet met dit onderwerp serieus aan de slag, serieuzer dan Rutte III dat heeft gedaan. Niet uit angst dat populisme gaat profiteren, maar omdat een vertrouwenscrisis de democratie beschadigt.

