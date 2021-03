Een half miljoen voor een plaatsje in het roeiteam van de universiteit

Wie in 2019 de toelatingsfraude op Amerikaanse top-universiteiten zijdelings heeft meegekregen, zal zich vooral de ouders herinneren die enorme bedragen betaalden om hun kinderen op goede scholen te krijgen. CEO’s. Advocaten, dokters, Hollywoodsterren. Actrice Louri Loughlin kocht voor een half miljoen dollar twee plekjes in het USC-roeiteam voor haar dochters die nog nooit een roeispaan hadden vastgehouden. Of actrice Felicity Huffman die voor vijftienduizend dollar de score van haar dochters toelatingstest had laten opkrikken.

De verontwaardiging dat deze bemiddelde mensen meenden dat ze mochten vals spelen, was groot. En de aandacht die hun aandeel in het schandaal kreeg, was dat ook. Wie niet beter wist had kunnen denken dat Loughlin het grote meesterbrein achter de hele operatie was.

De nieuwe Netflix-documentaire Operation Varsity Blues: The College Admission Scandal legt de focus waar die echt hoort, op Rick Singer. Deze onafhankelijke universiteitsbegeleider verdiende tussen 2011 en 2018 zo’n 25 miljoen dollar door kinderen via zijn ‘zijdeur’ – fraude en omkoping – op gewilde universiteiten binnen te krijgen. Hoezeer al die ouders zich willens en wetens met illegale activiteiten hebben ingelaten, het was Singer die ze faciliteerde en ze er geregeld toe aanzette.

Operation Varsity Blues leunt zwaar op de FBI-transcripten van telefoongesprekken die Singer voerde met ouders waarin ze uitgebreid hun omkopings- en fraudeplannen bespreken. Deze conversaties zijn nagespeeld door acteurs en waar dit soort reconstructies vaak nep voelen, geeft het dit keer een mooi inkijkje in Singers werkwijze.

Duidelijk wordt vooral dat Singer weinig scrupules had. Hij loog tegen ouders over de kansen van hun kinderen zodat ze voor de zekerheid voor zijn zijdeur kozen. En hij werkte met net zoveel gedrevenheid voor de FBI om belastend materiaal te verzamelen over diezelfde ouders, om zo zijn eigen straf te verlichten.

Ondanks dat Singer en tientallen van zijn medeplichtigen zijn gearresteerd, blijf je na Operation Varsity Blues achter met frustratie. Het enorme schandaal lijkt geen enkel verschil te hebben gemaakt. Het toelatingssysteem blijft in het voordeel van de rijksten werken. De scholen – een plek waarvoor mensen celstraffen riskeerden – zijn door hun betrokkenheid enkel prestigieuzer geworden. En Singers zijdeur is wellicht gesloten, maar de legale achterdeur die toelating geeft met miljoenendonaties, staat wagenwijd open.

Waar actrices Loughlin en Huffman hun korte gevangenisstraf hebben uitgezeten, loopt Singer nog steeds vrij rond. Pas als alle andere betrokkenen berecht zijn, is hij aan de beurt. En dat kan nog even duren.

Documentaire Operation Varsity Blues: The College Admission Scandal 1u40min Netflix ●●●●●