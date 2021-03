Directeur Museumvereniging Mirjam Moll overleden

Mirjam Moll, directeur van de Museumvereniging en de Stichting Museumkaart, is dinsdag plotseling overleden. Dat maakte de Museumvereniging woensdag bekend. Moll werd 54 jaar oud. Ze was de afgelopen tijd vaak in het nieuws om extra op te komen voor de belangen van de museumsector, die grote problemen ondervindt door de coronacrisis.

Mirjam Moll (Amsterdam, 1966) begon in 2010 bij de Museumvereniging en werd in 2019 directeur. Ze maakte zich sterk voor een goed steunpakket voor de hele culturele sector en voor de veilige heropening van musea, zegt de Museumvereniging. Dat deed ze ook als lid van de speciale Taskforce Culturele en Creatieve Industrie, het adviesorgaan voor de minister van OCW.

Moll bekleedde daarnaast diverse functies als bestuurslid, bij onder meer MKB-Nederland, AT5 en het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ook was ze bestuurslid bij Mores, het meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele sector en creatieve industrie.

De voorzitter van de Museumvereniging, Irene Asscher-Vonk, beschrijft Moll als een „steunpilaar, slim en warm”. Ze was „oprecht geïnteresseerd in het leven en werken van iedereen om haar heen. Met het hart op de juiste plaats en altijd beschikbaar voor de goede zaak.”

Moll studeerde Fiscaal Recht in Leiden en was vijftien jaar werkzaam als consultant. Daarna werd ze plaatsvervangend directeur bij het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten. Moll was ook politiek actief voor de Partij van de Arbeid.