Deze zes zwevende kiezers zijn geland

Code Oranje: ‘Er valt weinig te kiezen voor mij’

Wie Jens Dikken (35), zelfstandig ondernemer

Uit Hengelo

Twijfelde tussen FVD, PVV, Splinter en Code Oranje

Stemde Code Oranje

‘Er is voor mij niet zo veel veranderd de laatste weken. De punten die ik belangrijk vind speelden al lang. Ik heb mij wel gerealiseerd dat er weinig te kiezen valt voor mij. Nederlanders zijn bouwers en droogleggers, dat moeten we weer gaan doen. We worden nu gigantisch geremd door allerlei regelgeving van onszelf, vanwege stikstof bijvoorbeeld, maar ook vanuit Europa. De PVV is daartegen, maar die konden mij niet overtuigen. Ik heb moeite met het anti-islamverhaal van de PVV; je moet niet toornen aan de grondwet. Ik begrijp dat ze daarmee doorgaan, daar scoren ze mee: never change a winning formula.

Dan kom ik dus terecht bij de hele kleine partijen. Code Oranje spreekt mij daarvan het meest aan. Maar ja, die komen met maximaal drie zetels binnen als ze geluk hebben. Ik maak mijn keuze in het stemhokje. En het is traditie: ik kies van mijn favoriete club de hoogste vrouw.”

CDA: ‘Dit land is toch niet communistisch?’

Wie Kees Groothuizen (55), makelaar

Uit Zuidoost-Beemster

Twijfelde tussen VVD, CDA, Volt, 50Plus

Stemde CDA

‘Ik kreeg een goed gevoel toen ik Wopke Hoekstra in een interview hoorde. Hij is duidelijk over de koers die hij gaat varen. Anderen geven ontwijkende antwoorden vol halve waarheden. Elke Nederlander is miljonair, volgens de beloftes. Hoekstra is realistisch, belooft geen gekke dingen. Hij erkent de fouten die zijn gemaakt, en wil het oplossen. Lilian Marijnissen vind ik ook een goeie hoor. Maar die wil 10 procent van bedrijfsaandelen aan werknemers geven, terwijl die toch gewoon betaald worden? Of de PvdA: winstgevende bedrijven moeten winsten delen met bedrijven die het minder doen. We leven toch niet in een communistisch land? Thierry vind ik het noemen niet waard. Volt vind ik ook goed, maar te onervaren. Laat ze nog even rijpen. Ik houd ze met één oog in de gaten. CDA zal de grootste niet worden, maar ik hoop dat ze zullen samenwerken. Laten we een keer iets goeds doen in Nederland, in plaats van boos zijn.”

PvdA: ‘Het maakt mij weinig uit wie sporter of gezinsman is’

Wie Or Goldenberg (22), student intelligence and international security

Uit Londen

Twijfelde tussen PvdA en GroenLinks

Stemde PvdA

‘Dit jaar konden we kiezen uit 37 partijen en 1.579 kandidaten, dus natuurlijk was de keuze moeilijk. Uiteindelijk heb ik op Attiya Gamri van de PvdA gestemd. Ze werkt bij de Jeugdbescherming en Jeugdreclassering en zet zich in voor de positie van vrouwen, daar heb ik veel respect voor. Ze is geen carrièrepoliticus, maar iemand die ervaring vanuit een moeilijk veld kan gebruiken om de partij te verrijken. Ik heb mijn keuze voornamelijk gemaakt door partijprogramma’s te lezen en het nieuws bij te houden.

De vragen van stemwijzers zijn beperkt en missen vaak onderwerpen die voor mij belangrijk zijn. Debatten focussen te veel op persoonlijkheden van lijsttrekkers. Het zou moeten gaan om wat de partijen inhoudelijk willen bereiken. Het maakt mij weinig uit of iemand gezinsman, sporter of kind van een melkboer is.”

BIJ1: ‘Sylvana Simons is een supersterke vrouw’

Wie Janna van de Water (24), master filmstudies

Uit Amsterdam

Twijfelde tussen BIJ1 en PvdA

Stemde BIJ1

‘Ik heb niet zozeer tégen de PvdA gestemd, maar ik voelde meer voor BIJ1. Zij komen waarschijnlijk als oppositiepartij in de Kamer. Het is goed als er ruimte komt voor die ‘radicale’ linkse stem in de politiek. BIJ1 heeft wel veel ambitieuze plannen die niet realistisch zijn, maar dat maakt niet uit voor een oppositiepartij. De ideologie, het stemgeluid erachter, dát is belangrijk. Sylvana Simons is een supersterke vrouw die open gesprekken kan voeren over moeilijke thema’s.

Ik heb een kieswijzer gedaan en de partijplannen gelezen. Het ging voor mij al snel tussen BIJ1 en PvdA. Het klinkt stom, maar het hielp dat ik BIJ1 ben gaan volgen op Instagram. Daar hadden ze live interviews en debatten – heel interactief. Zo’n gestaged debat op televisie lijkt soms volgens hetzelfde script te gaan als van de vorige verkiezingen. Via sociale media komen partijen dichter bij de kiezer, dat hielp bij mijn keus.”

GroenLinks: ‘Ik wil niet alleen naar mezelf kijken’

Wie Hoda Mansour (55), restauranthouder

Uit Nuth

Twijfelde tussen VVD en GroenLinks

Stemde GroenLinks

‘Ik heb dit jaar geen debatten kunnen kijken. Normaal doe ik dat wel, maar ik was druk. Ik twijfelde tussen VVD en GroenLinks. De stemwijzer gaf GroenLinks aan. Ik heb het partijprogramma van GroenLinks in het Arabisch gelezen voor de verduidelijking, want Nederlands is mijn tweede taal. Daarna heb ik het in het Nederlands gelezen, zodat ik met vrienden en kennissen in het Nederlands kan praten over mijn stemkeuze. Van de VVD heb ik het partijprogramma ook gelezen, in het Nederlands.

Het belangrijkste onderwerp voor mij is het klimaat; het samenbrengen van economie en ecologie op een manier die goed is voor de planeet. Ik vind ook dat de zorgkosten en de kosten voor kinderopvang lager moeten zijn. GroenLinks vindt dat ook belangrijk. En GroenLinks doet veel tegen racisme, dat is belangrijk voor mij.

De VVD doet veel voor ondernemers, maar viel toch af. Ze focussen niet genoeg op klimaat en vervuiling. Ik wil niet alleen naar mijzelf kijken, maar ook naar de wereld.”

Volt: ‘Ik ben van mijn geloof afgestapt’

Wie Jeroen Lussenburg-Ras (47), restauranthouder Uit Texel

Twijfelde tussen CDA en PvdA

Stemde Volt

‘Vorige keer twijfelde ik tussen het CDA en de PvdA. Maar op een gegeven moment verdiepte ik me in Volt. En na het debat van maandag, waarin Lilianne Ploumen het echt niet goed deed, heb ik besloten voor Volt te stemmen. Ik ben dus van mijn geloof afgestapt.

Mijn partner was allang voor Volt, dus we hebben de standpunten van CDA, PvdA en Volt naast elkaar gelegd. CDA viel al snel af vanwege het geplande korten van de WW, en omdat ik denk dat ze toch de lasten voor bedrijven gaan verhogen. Lilianne Ploumen vond ik in het begin onderscheidend, maar uiteindelijk verviel ze in hetzelfde riedeltje waar al die Haagse mensen in verzanden.

Volt is heel realistisch met de energietransitie: je kan niet onder kernenergie uit. In heel Europa laat Volt hetzelfde geluid horen, daar zit toekomst in. En ze enthousiasmeren de jeugd. Ik heb op de nummer twee gestemd: Nilüfer Gündoğan. Het is belangrijk om meer vrouwen in de Kamer te hebben.”