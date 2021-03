D66 onvermijdelijk dankzij Kaag

Een windstille campagne, die de VVD van premier Mark Rutte volledig naar zijn hand wist te zetten, heeft voor een daverende verrassing gezorgd. De VVD won volgens de exitpoll drie zetels en wist met 36 zetels de grootste te blijven. Maar D66 van lijsttrekker Sigrid Kaag behaalde volgens de exitpoll 27 zetels, een sensationele winst van acht.

Daarmee zijn twee liberale partijen veruit de grootste partijen in de Tweede Kamer geworden. Zo blijft nog maar één stroming uit het traditionele driestromenland over. De christendemocratie en de sociaaldemocratie zijn ver teruggevallen. Het CDA van Wopke Hoekstra zakte ver terug, volgens de exitpoll naar veertien zetels. Links boekte een historisch slecht resultaat: de PvdA bleef volgens de exitpoll op negen zetels staan, de SP en GroenLinks vielen allebei terug naar acht. Vooral voor GroenLinks is deze uitslag een grote tegenvaller. Op links is al jaren een proces van versnippering gaande, en deze uitslag is daar een bevestiging van. Het fusiedebat bij PvdA en GroenLinks zal weer losbarsten.

Wel ontstond een nieuwe machtsfactor. Radicaal-rechts behaalde het beste resultaat in de recente geschiedenis. De PVV van Geert Wilders viel weliswaar wat terug (van twintig naar zeventien), maar Forum voor Democratie won fors (van twee naar acht). En FVD-afsplitsing JA21 wist ook drie zetels te behalen. Dit gezamenlijke resultaat, 28 zetels, is meer dan de LPF in 2002 en de PVV in 2010 behaalden. In de kabinetsformatie spelen deze partijen waarschijnlijk geen rol. Maar hun invloed zal groot worden, ook omdat JA21 nu acht zetels in de Eerste Kamer heeft.

Maar één uitdager van Rutte

D66 slaagde er als enige partij in een serieuze uitdager van de VVD te worden. De boodschap van de VVD was puur gericht op leiderschap: Mark Rutte als de premier die de afgelopen tien jaar had bewezen Nederland door crises heen te loodsen. Zo bleef de campagne weg van ongemakkelijke onderwerpen als klimaat en de Toeslagenaffaire. Alleen Sigrid Kaag wist een tegengeluid te formuleren. Ze voerde campagne met de leus dat het tijd was voor ‘nieuw leiderschap’. Ze maakte een solide indruk in debatten. Zo durfde ze vaak als enige standpunten in te nemen, bijvoorbeeld toen lijsttrekkers gevraagd werd of coronapaspoorten een goed idee waren (zij was als enige voor). Tijdens het slotdebat van de NOS stond ze tegenover Geert Wilders. Ze zei „ik accepteer dit niet!” toen Wilders haar een „verrader” noemde omdat ze een hoofddoek in Iran had gedragen. Dit debat kan een grote rol hebben gespeeld in een trend die al enkele weken gaande was: Kaag leek vooral kiezers weg te trekken bij de linkse partijen. Hiermee brak ze een ban: als D66 meeregeert, straft de kiezer de partij daar hard voor af. Winst na regeren, zoals nu, is hoogst zeldzaam. Kaag zei op woensdagavond: „Mensen waren klaar voor het optimisme van D66. Nederlanders zijn niet extreem, maar juist gematigd.”

Het pro-Europese geluid van D66 vond ook weerklank bij een andere partij die de Kamer binnenkomt. De pan-Europese partij Volt komt volgens de exitpoll met drie zetels de Kamer binnen. Volt, met Laurens Dassen als lijsttrekker, is voor vergaande Europese samenwerking om bijvoorbeeld klimaatverandering tegen te gaan.

Rutte mag gaan werken aan de formatie van een vierde kabinet. Om een meerderheid te halen, heeft hij van de huidige coalitie de ChristenUnie niet meer nodig: VVD, D66 en CDA zouden volgens de exitpoll gezamenlijk 77 zetels behalen, al zouden deze partijen geen meerderheid in de senaat hebben.

Hoe dan ook: D66 lijkt zichzelf onvermijdelijk te hebben gemaakt voor de VVD. Donderdag ontvangt Kamervoorzitter Khadija Arib de fractievoorzitters van de Tweede Kamer, en na deze consultatie zal een verkenner worden aangewezen om naar mogelijkheden te kijken. Inhoudelijk zijn de verschillen tussen VVD en D66 op bijvoorbeeld sociaal-economische thema’s niet groot. Cultureel staan de partijen verder uit elkaar. Het is wel de vraag wat het CDA wil. Wopke Hoekstra zei dat het initiatief „in eerste instantie aan VVD en D66 ligt”. Als junior partner in een coalitie zitten met twee grote liberale partijen is een weinig aantrekkelijk perspectief. Maar het CDA is voor Rutte de enige kans op een driepartijencoalitie, ervan uitgaand dat de PVV niet aanschuift. De Tweede Kamer is verder versnipperd geraakt. Volgens de exitpoll zouden zeventien partijen een Kamerzetel innemen.

