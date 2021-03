Corona hindert het stemmen nauwelijks. ‘Alleen vinden sommigen het opvouwen van het stembiljet lastig’

In het Groningse Finsterwolde kun je op George Soros of Bill Gates stemmen. Althans, posters met hun afbeeldingen hangen op de verkiezingsborden in het dorp. De 21-jarige Martijn Boer loopt er achteloos langs. „Ik weet niet wat dat is.” Hij heeft zojuist VVD gestemd.

Finsterwolde in Oost-Groningen staat bekend als een communistisch bolwerk. Tussen 1990 en 2006 was er altijd een wethouder van de Nieuwe Communistische Partij van Nederland (NCPN) in de gemeente. Nog steeds kent de gemeenteraad drie communistische raadszetels.

Midden in het dorp staat Party Centrum Finnewold, dat dienst doet als stembureau. Tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen won de SP het hier nog nipt van de PVV. Maar tijdens de Provinciale Statenverkiezingen van 2019 kwam daar Forum voor Democratie als grote uitdager bij. De drie oppositiepartijen verdeelden bijna de helft van alle stemmen van dit stembureau.

Volgens Boer, die naar eigen zeggen heel wat gesprekken over de politiek opvangt als medewerker van de Spar-supermarkt, trekken de jongeren uit Finsterwolde nu meer naar de gevestigde partijen. Zijn vrienden die Forum stemden, noemen het nu „de gekkiepartij” vanwege de corona-opvattingen. „Jongeren stemmen hier in tegenstelling tot de oudere generatie heel breed: van GroenLinks tot Forum”, zegt hij. Boer twijfelde tussen SP en VVD, maar koos voor de VVD, omdat die hoger uit de kieswijzer kwam.

Lees hier de laatste berichten uit het verkiezingsblog

Dierenwelzijn

Ook in Theater Orpheus in Apeldoorn, dit jaar voor het eerst stembureau, verspreiden de kiezers zich breed over het politieke spectrum. Misschien speelt de locatie mee: hier, in de Indische Buurt, staan vooroorlogse villa’s tegen een achtergrond van jarenzestigflats.

Geerke Simons (64), heeft dit jaar met haar hart gestemd, zegt ze vanachter haar mondkapje met tijgerprint. Op de Partij voor de Dieren. „Meestal stem ik wat rechtser, maar ik vind dierenwelzijn heel belangrijk. Ik heb drie katten en ik wil eigenlijk veel meer dieren: honden, ezels, pony’s. Helaas woon ik klein.”

Corinda van Dijk (52) heeft op Pieter Omtzigt van het CDA gestemd. „Ik bewonder het dat hij zich zo heeft vastgebeten in het onderzoeken naar de Toeslagenaffaire. En ik sta als gelovige achter de christelijke waarden die het CDA uitdraagt.” Haar dochter Eline van Dijk (18) heeft vandaag voor het eerst gestemd, op GroenLinks. „Ik heb eigenlijk nooit zo nagedacht over het milieu, maar laatst besefte ik: de jongere generaties moeten nog wel even op deze aarde leven.”

Kiezers in Theater Orpheus in Apeldoorn. Foto Bram Petreaus

Ook Mohammed (20) stemt vandaag voor de eerste keer. Omwille van zijn privacy wil hij niet met zijn achternaam in de krant. „Ik heb voor Denk gekozen, ook al ben ik het niet met alle standpunten eens. Ik vind bijvoorbeeld niet dat er meer migranten naar Nederland moeten komen. We hebben al een groot woningtekort.” Mohammed vindt het als student wel goed dat Denk de studiebeurs weer wil invoeren. Edith (60), wil om privacyredenen eveneens haar achternaam niet noemen. Wel de politicus op wie ze haar stem uitbracht: „Mark Rutte, omdat ik van duidelijke taal houd.”

De arrogantie van Rutte

In het Groningse Finsterwolde is Monique Jouvenaar uit het dorp juist helemaal klaar met Rutte en de VVD. „Tien jaar vind ik wel genoeg, niemand zou langer dan acht jaar aan de macht moeten zijn. De arrogantie van Rutte irriteert haar, zegt ze. En dan vooral zijn opmerking in een tv-debat over de mogelijke komst van een kerncentrale naar Groningen. „We worden weggezet als achterland, waar je wel even een kerncentrale kunt neerzetten. Maar we worden nooit echt gehoord.” Ze koos de PVV.

Ook Ben Kramer (58) – „niet rechts, of links, maar realistisch” – stemt op de PVV. De Brabander woont sinds een jaar in Finsterwolde omdat dezelfde huizen in Oost-Groningen twee ton goedkoper zijn. „Het is hier heel arm, dat zie je aan de huizen en de mensen”, zegt hij. „Er gaan miljarden naar Europese landen, terwijl de gemeente hier moet beknibbelen op maatregelen tegen armoede. Dan ben je verkeerd bezig.”

Dat het verkeerd gaat, vindt Willem van Veen ook. „Het is één grote teringzooi”, zegt de voorzitter van Voedselbanken Zuidoost-Groningen. Vier jaar geleden stemde hij op het CDA, maar die partij heeft hem teleurgesteld. Onder de kabinetten Rutte heeft hij het aantal gezinnen bij de lokale voedselbank zien groeien van 150 naar 350. „Maar heb jij het tijdens de debatten gehoord over werkgelegenheid? Over scholing? Ze staan maar wat te bakkeleien, het gaat nergens over.” Zijn stem gaat nu naar de PvdA. „Omdat ze een kans verdienen.”

Ingrid Stokkel (57), voorzitter van het stembureau in Apeldoorn, constateert halverwege de dag dat alles gestroomlijnd loopt. Kiezers gebruiken netjes de aparte in- en uitgang en de stemhokjes, die vanwege de coronamaatregelen verder uit elkaar staan dan gebruikelijk, worden om de zoveel tijd schoongemaakt door studenten. Stokkel: „Alleen vinden sommige mensen het opvouwen van het stembiljet lastig, dat dit jaar nog groter is dan voorheen. ‘Ik had vroeger al zo’n moeite met die wegenkaarten’, zeggen ze dan.”

„Het is goed geregeld”, vindt ook een vrouw met kort haar en een hese stem die uit het stembureau komt. „Ze hebben zelfs de rode loper voor ons uitgerold.”