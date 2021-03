Cartoonist Willem stopt bij Libération

„Ik blijf tot de krant failliet is”, zei hij vorige zomer nog tegen een collega. Een grapje: Libération stond altijd op de rand van het faillissement. Maar uiteindelijk overleeft de krant toch zijn huiscartoonist, artiestennaam: Willem.

Op 1 april stopt de bekendste Nederlander in Frankrijk Bernhard Willem Holtrop met tekenen voor Libération: één dag voor zijn 80ste verjaardag, en veertig jaar nadat hij begon bij de linkse Franse krant. „Quarante ans que Libé lui fout une paix royale”, schrijft de krant begin dit jaar in een lang profiel: veertig jaar dat Willem zijn absolute gang kon gaan.

„Steeds weer nieuwe grappen maken over Covid-19, het valt niet mee. En van Macron heb ik ook genoeg gehad”, zegt hij aan de telefoon vanaf het Bretonse eiland Groix waar hij nu zo’n tien jaar met zijn vrouw woont.

Holtrop, geboren in Ermelo in 1941, was in Amsterdam actief in de provo-beweging toen in Frankrijk in 1968 het studentenprotest losbarstte. Hij trok naar Parijs om er nooit meer weg te gaan. „Het blijft een geweldige stad en ik kom er nog graag. Ik was er net nog. Maar nu met het virus heb ik er even geen zin in. De cafés zijn dicht en je kan met niemand afspreken. Het is triest.”

Lees ook dit stuk uit 1998: Frankrijks visuele politieke geweten; Willem, 'Nederlander noch Fransman'

Het begon in 1968 bij Hara-Kiri, de voorloper van Charlie Hebdo. Willems anarchistische, provocerende stijl sloot nauw aan bij de tijdsgeest. Toen Charlie Hebdo in 1981 failliet ging, kreeg hij het voorstel om zijn rubriek voort te zetten in Libération, de krant die in 1973 was opgericht door Jean-Paul Sartre en Serge July in de nasleep van 1968.

„Voor de eerste aflevering had ik een heel hard beeld gekozen, iets van Bruno Richard, om het terrein te testen”, vertelt hij in een nog te verschijnen anthologie. „De artistiek directrice, Frédérique Goursolas, wierp een blik op de rubriek en ging hem aan Serge July tonen. Ik zag van ver hoe hij knikte. Dit waren serieuze mensen waarmee te werken viel.”

Geen dag gemist

De twee dagelijkse politieke cartoons, waarvan er telkens eentje werd gepubliceerd en de andere opzij gelegd, dat begon in september 1986, vijf dagen per week. Hij heeft sindsdien geen enkele dag gemist, ook niet de dag na de aanslag tegen Charlie Hebdo in januari 2015.

In de media zal het verhaal rondgaan dat hij zijn leven heeft te danken aan het feit dat hij op de trein van Bretagne naar Parijs zat, op weg naar de redactievergadering van Charlie Hebdo. Dat van de trein klopte, maar dat van die redactievergadering niet, zegt hij achteraf in NRC Handelsblad. Hij ging er al jaren niet meer naartoe omdat hij het te saai vond.

Lees ook: ‘Boosheid helpt als je tekent’

Willem (Bernard Holtrop) in 2016 bij de opening van de expositie Willem Retour in het stripmuseum Westerhaven in Groningen. Foto Corné Sparidaens

„Wij zullen nooit die 7de januari 2015 vergeten toen hij kort na negen uur ’s avonds naar de redactie is gekomen”, schrijft Quentin Girard van Libération. „We hebben een fles witte wijn opengetrokken. Het was hij die ons troostte terwijl het eigenlijk omgekeerd had moeten zijn. ‘Ik ga iets tekenen dat doet lachen, okee?’ zei hij. ‘Morgen is een dag als een andere, de krant moet uitkomen, dat heb ik van Choron geleerd’”. Dat laatste is een verwijzing naar de oprichter van Charlie Hebdo. Aan de aanslagen zelf heeft hij nooit veel woorden vuilgemaakt. „Anderen hebben dat veel beter gedaan dan ik.”

Helemaal met pensioen gaan doet hij niet: hij blijft wekelijks tekenen voor Charlie Hebdo en maandelijks voor het blad Siné Mensuel. Maar de twee cartoons per dag voor Libération trekt hij niet meer. „Soms maak ik een tekening over de een of andere dictator en denk ik bij mijzelf: heb ik dit al niet eens gedaan over Pinochet? Dan is het tijd om te stoppen.”

Bij Libération wordt Willem opgevolgd door de 38-jarige Coco, een van de cartoonisten van Charlie Hebdo die in 2015 aan de dood ontsnapten. „Ik zeg opvolgen en niet vervangen want men vervangt geen genie van het tekenen”, zei Coco daarover. „Ik zal mijn best doen, cher Willem.”