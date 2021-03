Bij de VVD zijn ze vooral opgelucht dat de dalende trend zich niet doorzette

Was D66-leider Sigrid Kaag op de tafel gesprongen na de eerste exitpoll? Mark Rutte, zei VVD-campagneleider Sophie Hermans aan het begin van de uitslagenavond, „sprong op van de bank”. Rutte zat met zijn naaste medewerkers in de fractiekamer van de VVD.

Blij zijn ze daar zeker: de partij van de demissionaire premier blijft de grootste, ook na drie kabinetten-Rutte. Maar de VVD-top is vooral opgelucht. Ook uit de eigen peilingen bleek de afgelopen weken een dalende trend – het kan riskant zijn om aan het eind van een campagne over te komen als een verliezer.

Die hele campagne had gedraaid om Rutte zelf, maar het succes van deze verkiezingen was volgens Hermans „een overwinning voor de hele VVD”. De lijsttrekker was weer gewoon premier geworden. Die wel meteen op zoek moet naar andere partijen om Rutte IV mee te vormen. In de wandelgangen van de VVD werd JA21 gezien als een serieuze optie, naast D66 en CDA – vooral ook om aan extra zetels te komen in de Eerste Kamer. Daar halen VVD, D66 en CDA bij lange na geen meerderheid en Rutte, weten mensen om hem heen, wil er niet meer zomaar van uitgaan dat het daar wel goed komt – zoals in de tijd van Rutte II met de PvdA. Het bleek veel ingewikkelder dan Rutte en de PvdA-leider in die tijd, Diederik Samsom, van tevoren hadden gedacht.

Rutte was de verkiezingsdag begonnen op het stembureau in de basisschool in Benoordenhout, Den Haag, waar hij zelf op zat als kind. De buitenlandse verslaggevers hadden vooral veel aandacht voor zijn fiets.

Op woensdagavond sprak hij als eerste de leden toe via YouTube. De kiezers hadden volgens hem ingezien dat de VVD het land door deze crisis kon helpen. Rutte had tot het eind van de avond gewacht om de overwinning op te eisen, eerst moesten de anderen hun verhaal doen.

In de manier waarop Rutte de winst opeiste, door te benadrukken dat het kiezers ging om zijn eigenschappen als crisismanager, benadrukte Rutte wat hij tijdens de campagne ook al steeds wilde laten zien. De verkiezingen moesten voor Rutte en de VVD niet al te zeer over inhoudelijke thema’s gaan, maar om het leiderschap van Rutte. In spotjes praatten mensen op straat naast een bordkartonnen Rutte over de premier als een aanraakbaare, maar gedegen leider. Er was weinig VVD in de campagne, en veel Rutte.

In de formatie ligt het voor de hand, zei Rutte, dat de VVD en D66 samen gaan praten over een nieuwe coalitie. „Volgens mij wil iedereen zo snel mogelijk een nieuw kabinet.” Rutte zei „dit werk in alle bescheidenheid” te doen. Maar Rutte, premier sinds 2010, deed een opvallende zet al voordat die formatie begonnen is. Die zet laat zien hoe vanzelfsprekend de macht voor Rutte is geworden. Rutte heeft een ‘herstelplan’ geschreven voor Nederland, als de economie weer van het slot kan. Dat herstelplan, vertelde Rutte op dinsdagavond aan NRC, bevat elementen van wat de VVD wil, maar staat ook vol met „goede ideeën” van andere partijen.

Dat plan moet zo snel mogelijk door de Tweede Kamer, zei Rutte, en moet met een grote meerderheid gesteund worden. Dan wordt het herstelplan het eerste hoofdstuk van een nieuw regeerakkoord. Rutte zei: „Als ik daar [aan de formatietafel] zit, wordt dit mijn voorstel.” Zo probeert Rutte al voor de formatie begonnen is, de gebeurtenissen naar zijn hand te zetten.

