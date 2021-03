Arib belde de partijen: denk aan een vrouwelijke verkenner

Mark Rutte miste de koning. Het was eind mei 2017, de formatie van een kabinet-Rutte III met VVD, CDA, D66 en GroenLinks was mislukt, en nu wilden VVD en CDA onderhandelen met de ChristenUnie. Maar D66 niet. Alexander Pechtold had CU-leider Gert-Jan Segers al na één gesprek zover dat die zelf zei: tussen ons wordt het niets. Collega’s hoorden Rutte verzuchten dat zoiets met de koning erbij vast anders was gelopen. Als die zei: jullie gaan met z’n allen aan tafel zitten, dan dééd je dat.

Het staatshoofd heeft sinds 2012 geen rol meer in de formatie. Het is Kamervoorzitter Khadija Arib die de afgelopen weken alle lijsttrekkers heeft gebeld met minstens één zetel in de peilingen. Als ze echt zetels krijgen, worden ze op 18 maart ’s middags verwacht in de Rooksalon van de Tweede Kamer om mee te praten over de formatie. Tegen lijsttrekkers die een kans maakten, hoe klein ook, om met hun partij de grootste te worden, zegt ze: bedenk wie je wilt aanwijzen als ‘verkenner’. Die praat met alle politieke leiders en zegt dan welke partijen het beste als eerste met elkaar aan tafel kunnen gaan zitten.

Wordt er naar Arib slecht geluisterd? In 2017 zei ze in zo’n telefoongesprek tegen Rutte dat hij aan een vrouw moest denken als verkenner. Waarom niet Edith Schippers? Misschien had de VVD het zelf al bedacht – het werd Schippers. In de belronde van deze formatie zei Arib ook tegen de andere partijen dat ze een vrouw wilde als verkenner. „Als je ideeën nodig hebt, ik heb nog wel een lijstje met namen voor je.”

Ze zei ook dat zo’n verkenner ‘draagvlak’ moest hebben bij de anderen. „Dus kom niet aan met Henk Bleker”, zei ze tegen CDA-leider Wopke Hoekstra, net voordat bekend werd dat Bleker, oud-staatssecretaris van het CDA en oud-partijvoorzitter, was overgestapt naar Forum voor Democratie.

In 2012 maakte SP-leider Emile Roemer bezwaar tegen VVD’er Henk Kamp als verkenner. Kamp had hem in de campagne „zielig” genoemd. Gerdi Verbeet, in die tijd Kamervoorzitter, weet nog dat Kamp en Roemer dat eerst moesten uitpraten. Haar eigen partij, de PvdA, had na de verkiezingen niet veel zin in een overleg met alle andere partijen. De PvdA-top wilde liever samen met Rutte, de winnaar van de verkiezingen, een persconferentie geven. PvdA en VVD kwamen toch.

Verbeet had zelf bedacht dat ze koningin Beatrix op de hoogte zou houden, na het eerste overleg ging ze naar haar toe. Kamp was na een paar dagen klaar: VVD en PvdA moesten volgens hem gaan onderhandelen over Rutte II. Op Prinsjesdag presenteerde hij zijn advies aan Verbeet. „En hij zóénde me”, zegt ze. „Ik voel het nog, ik stond helemaal perplex.”

Als Rutte haar zag in de plenaire zaal, zegt ze, wilde hij ook altijd zoenen. „Dat heb ik hem afgeleerd, er moet afstand zijn tussen de Tweede Kamer en het kabinet.” Rutte luisterde.

