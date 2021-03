Acht doden in massagesalons Atlanta, mogelijk racistisch motief

Acht personen, onder wie zeker zes vrouwen van Aziatische afkomst, zijn dinsdag om het leven gekomen bij schietpartijen in drie massagesalons in en nabij de Amerikaanse stad Atlanta. Een 21-jarige man is aangehouden; hij was „zeer waarschijnlijk” betrokken bij alle drie de misdaden, aldus een politiewoordvoerder tegen persbureau AFP. Of daarbij sprake was van een racistisch motief is nog onbekend.

De eerste schietpartij vond plaats rond 17.00 uur in een massagesalon op zo’n 50 kilometer van Atlanta en eisten vier levens en twee gewonden. Kort daarna vielen nog vier dodelijke slachtoffers in twee naburige massagesalons in Atlanta. Volgens het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap zijn vier slachtoffers van Koreaanse afkomst. De verdachte werd met behulp van camerabeelden nabij een van de salons diezelfde avond nog aangehouden op zo’n 240 kilometer van de stad. Ten tijde van de schietpartijen is het voertuig waarin hij reed tevens gezien nabij de andere salons.

De gouverneur van de staat Georgia, waarvan Atlanta de hoofdstad is, heeft woensdag via Twitter op de aanvallen gereageerd. Brian Kemp schrijft: „Ons hele gezin bidt voor de slachtoffers van deze gruwelijke gewelddaden. We stellen de snelle aanhouding van een verdachte ten zeerste op prijs.”

Discriminatie

Discriminatie tegen Amerikanen met een Aziatische achtergrond staat in de VS in de belangstelling, onder meer vanwege de coronapandemie. Enkele uren voor de schietpartijen had de Amerikaanse antidiscriminatiegroepering Stop AAPI Hate een rapport gepubliceerd, waarin wordt verwezen naar een toename van misdaden ingegeven door anti-Aziatisch racisme in de Verenigde Staten, met name gericht tegen vrouwen. Tussen maart 2020 en februari dit jaar ontving Stop AAPI Hate meer dan drieduizend klachten van geweld en intimidatie tegen Amerikanen met een Aziatische achtergrond.

Volgens president Joe Biden worden Aziatische Amerikanen „aangevallen, lastiggevallen” en „tot zondebok” gemaakt gedurende de coronapandemie, zei hij afgelopen donderdag in een toespraak . Voormalig president Donald Trump heeft het coronavirus meermaals het „Chinese virus” genoemd en de Chinese regering de schuld gegeven van de pandemie.