ABN Amro wil oordeel rechter over variabele rente

ABN Amro wil dat de rechter zich uitspreekt over de kwestie rond de variabele rentes op zijn doorlopende kredieten. Het instituut voor financiële klachten Kifid oordeelde deze maand dat deze rentes bij een klant stelselmatig te hoog waren. De bank is het niet eens met die afweging. ABN zal de zaak binnen enkele weken aanspannen, liet een woordvoerder woensdag weten.

De klant in kwestie, die tussen 2010 en 2018 maximaal 50.000 euro mocht lenen, stapte naar het Kifid omdat de rente op zijn krediet niet mee daalde met de marktrente. Dat had wel gemoeten, oordeelde het instituut.

Het was een bindende uitspraak, die de bank ertoe verplicht het rentebedrag opnieuw te berekenen. Als de klant te veel heeft betaald, moet ABN dat bedrag vergoeden. De klant gaat uit van circa 25.000 euro schade.

Lees meer over de Kifid-uitspraak: Variabele rente? Dan moet die ook naar beneden bewegen

De Kifid-uitspraak kan bredere gevolgen hebben, omdat hij ook geldt voor andere consumenten. Volgens de Consumentenbond hadden ongeveer 80.000 ABN-klanten een doorlopende lening vergelijkbaar met die van de klager. Mogelijk zijn ook andere banken en kredietverstrekkers in de fout gegaan.

ABN liet woensdag weten dat het een uitnodiging van de Claimservice van de Consumentenbond accepteert om in gesprek te gaan. De consumentenorganisatie wil namens klanten die te veel rente hebben betaald een gezamenlijke claim indienen. „We gaan samen kijken of er dingen niet goed zijn gegaan. Als dat zo is, dan zullen we die samen oplossen”, aldus de ABN-woordvoerder.

Geen gevolgen

De rechtszaak die ABN Amro gaat beginnen, zal hoe dan ook geen gevolgen hebben voor de klant die naar het Kifid is gestapt. In zijn geval gaat ABN de uitspraak naleven, liet het bedrijf woensdag weten. De gang naar de rechter moet helderheid bieden in de andere dossiers, lichtte de woordvoerder van de bank toe.

Evengoed blijft de bank het oneens met het oordeel van het Kifid. Het instituut sprak zich uit over de zogenoemde referentierente, het rentetarief dat tijdens de loopduur van het krediet van de klant gangbaar was – en waar ABN zijn eigen rente dus op had moeten aanpassen. Om te bepalen wat die referentierente was, had ABN gebruik moeten maken van rente-overzichten van het CBS en De Nederlandsche Bank (DNB), aldus het Kifid.

ABN vindt echter dat de gegevens van het CBS en DNB geen goede afspiegeling vormen van de marktconforme rente. Die argumenten zijn „onvoldoende gehoord” door het Kifid, aldus de woordvoerder. De bank wil ze nu voorleggen aan de rechter.

Crédit Agricole, dat zijn variabele rente ook onvoldoende liet mebewegen, werd eerder al door het Kifid veroordeeld tot terugbetaling. De Franse bank, in Nederland actief onder merknamen als Interbank, zou 123 miljoen euro hebben gereserveerd voor afhandeling van de zaak.