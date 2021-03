Haagse Zaken telt af: dé verkiezingsdag

In Haagse Zaken telt af hebben we afgeteld naar déze dag. Of eigenlijk: tot de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 die over een aantal uur bekend is.

In deze aflevering hoor je van Mark Lievisse Adriaanse, Guus Valk en Philip de Witt Wijnen hoe de verkiezingsnacht normaal gesproken verloopt en hoe het nu allemaal anders is. Je hoort wie van de Haagse redactie waar is en waar we op gaan letten. En we geven je een inkijkje in onze eigen verkiezingstradities.

De verkiezingskaart van de Tweede Kamerverkiezingen 2017

Presentatie: Lamyae Aharouay

Redactie en productie: Iris Verhulsdonk en Henk Ruigrok van der Werven

Techniek: KJAmedia

@LamyaeA // @apjvalk // @PhilipdeWW // @MarkLA94