Zlatan kondigt rentree bij Zweedse ploeg op kenmerkende wijze aan

De Zweedse spits Zlatan Ibrahimovic keert terug bij het nationale elftal. De 39-jarige Ibrahimovic is opgeroepen voor de komende interlands van Zweden. De aanvaller van AC Milan maakt zijn rentree via Twitter bekend, op een voor hem kenmerkende wijze meldt hij dat ‘God’ terugkeert in het nationale elftal.

Zweden speelt eind maart twee WK-kwalificatieduels tegen Georgië en Kosovo. Daarna volgt een vriendschappelijke wedstrijd tegen Estland. Door zich beschikbaar te stellen, maakt hij ook kans deze zomer op het EK uit te komen. Daar nemen de Zweden het op tegen Spanje, Slowakije en Polen.

Ibrahimovic speelde zijn laatste wedstrijd in het nationale tenue van de Zweden op het EK in 2016. Daarvoor kwam hij 115 keer uit voor de nationale ploeg. De spits uitte na zijn afscheid geregeld kritiek op het selectiebeleid bij nationale team, maar suggereerde ook steeds vaker een terugkeer te ambiëren. Ibrahimovic is bezig aan een sterk seizoen bij AC Milan, waarin hij tot dusver veertien keer scoorde in 27 wedstrijden.