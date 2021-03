Zelfs cijfers geven nu geen uitsluitsel

Een veranderd testbeleid, het hooikoortsseizoen, mensen die meer of minder bereid zijn om naar de teststraat te gaan: er is weinig dat zo veranderlijk is als de coronacijfers. Afgelopen week steeg het aantal positieve tests stevig, naar 39.527, na een kwart meer dan vorige week. Maar het aantal afgenomen tests steeg nog harder, met zo’n 28 procent.

Die toename in het aantal positieve tests zegt dus niet zoveel, claimen sommigen. Er wordt meer getest, dan vind je ook meer besmettingen. Het percentage positieve tests ten opzichte van het aantal afgenomen tests, stellen die critici, daalt al wekenlang. Dat klopt: afgelopen week was 7,7 procent van de afgenomen tests positief, een maand geleden was dat nog 11,4 procent.

Verschillende cijfers wijzen dus op een verschillende trend: het absolute aantal positieve tests gaat omhoog, het percentage positieve tests daalt. Wat betekent dat nu?

Afgelopen week werden vooral veel meer basisschoolkinderen getest: vorige week waren het er zo’n 53.000, deze week meldt het RIVM ruim 88.000 kinderen tussen vier en twaalf jaar oud die naar de teststraat gingen. Basisschoolkinderen mogen ook getest worden als er een klasgenoot of leerkracht besmet is geraakt, wat de toestroom doet toenemen. Die kinderen mogen ook zonder klachten naar de teststraat, waardoor het aandeel kinderen dat daadwerkelijk positief wordt getest veel lager ligt. Afgelopen week was het zo’n 4,5 procent. Bij bijna alle andere leeftijdsgroepen ligt het percentage dubbel zo hoog.

Het is, kortom, een veranderend testbeleid dat onder kinderen het aantal gevonden besmettingen laat stijgen én het percentage positieve tests doet dalen. Dat maakt het extra moeilijk om te achterhalen in hoeverre het heropenen van de scholen leidt tot nieuwe besmettingen.

Meeste positieve tests bij 18- tot 24-jarigen

Bij andere leeftijdsgroepen is een heel andere trend te zien, daar is het percentage positieve tests een paar weken stabiel. Ook in die leeftijdscategorieën wordt meer getest, deels omdat er simpelweg meer mensen met klachten zijn. Uit de Infectieradar van het RIVM blijkt dat het aantal mensen met luchtwegklachten flink is gestegen, doordat het hooikoortsseizoen is begonnen maar ook om andere redenen, bijvoorbeeld door een verkoudheidsvirus.

Ondertussen loopt het aantal nieuwe ziekenhuisopnames langzaam maar zeker op. Er lagen dinsdag 586 coronapatiënten op de IC, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding – het hoogste aantal sinds begin februari. De afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld veertig patiënten per dag op de IC opgenomen, dat was voor het eerst sinds de eerste week van januari. Op de verpleegafdeling van het ziekenhuis werden de afgelopen zeven dagen gemiddeld ruim tweehonderd mensen opgenomen, dat was voor het eerst sinds eind januari. Ook dat wijst erop dat het aantal besmettingen weer stijgt.

De stijging komt door de besmettelijkere Britse variant. Die heeft inmiddels de overhand in Nederland: in de laatste week van februari was 75 procent van de positieve tests veroorzaakt door de Britse variant, blijkt uit voorlopige resultaten uit een steekproef van het RIVM.

