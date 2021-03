Zangeres Manizja is de schrik van conservatieve Russen

Een uitgesproken feminist met een islamitische en een migratieachtergrond. Eentje die zingt en rapt en aandacht vraagt voor vrouwenrechten en die van etnische en seksuele minderheden. De Russisch-Tadzjiekse zangeres Manizja Sangin vertegenwoordigt zo’n beetje alle groepen waar Rusland in de wereld níet geassocieerd mee wil worden. Desondanks werd de 29-jarige tijdens een nationale telefoonstemming, vorige week op internationale vrouwendag, uitverkoren om Rusland in mei te vertegenwoordigen bij het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Het festival is dit jaar een anderhalvemeter-editie, met veel minder bezoekers.

Met het Russischtalige rapnummer ‘Russian Woman’ slaat Manizja alle stereotypes over Russische vrouwen aan diggelen. „Wie staat daar te brullen?/Oh schoonheid, wacht je op een jongeman?/Je bent al dertig, hallo, waar zijn de kinderen?/Je bent wel mooi hoor, maar je moet afvallen”. Ze won met 39 procent van de stemmen van een duo dat de liefde bezong, en van een gelikte indieband.

Terwijl progressieve kringen haar winst enthousiast onthaalden, leidde die onder conservatievere Russen tot een golf van xenofobie, vrouwen- en homohaat en verdachtmakingen dat de online stemming was gemanipuleerd. „Konden ze geen Rus vinden?”, citeerde de krant Novaja Gazeta een reactie op sociale media. De oerconservatieve journalist Joeri Kotjonok schreef op Telegram: „Rusland wordt op het Eurovisie vertegenwoordigd door een etnische Tadzjiek, die migranten en pederasten beschermt. Een grotere belediging is niet denkbaar”. De rechts-nationalistische politicus Vladimir Zjirinovski was geschokt door de passage in het nummer over gebroken gezinnen. „Wat moeten Europeanen wel niet denken als ze dit horen? Dat kinderen hier zonder vader opgroeien?”

Manizja zelf haalde haar schouders op over de haatberichten. „Ik weet waarom ik wordt besmeurd. Maar ik ben geen mooi weertje, ik kan niet iedereen plezieren”, zei ze naar aanleiding van haar verkiezing tegen persbureau Tass.

Gevlucht voor burgeroorlog

De zangeres is wel wat gewend. Ze werd in 1991, vlak voor de onafhankelijkheid, in de Tadzjiekse hoofdstad Doesjanbe geboren als Manizja Chamrajeva. Kort daarop brak in het arme Centraal-Aziatische land een bloedige burgeroorlog uit, die tussen 1992 en 1997 tienduizenden het leven kostte. Toen hun huis door een granaat werd geraakt, vluchtte de familie naar Rusland. In Moskou studeerde Manizja muziek en psychologie en begon ze vanaf haar vijftiende op te treden. De komst van Instagram, waar ze zelfgemaakte muziekvideo’s en fotocollages uploadde, lanceerde haar carrière. Inmiddels heeft ze zo’n 400.000 volgers en gebruikt ze haar podium om precies die maatschappelijke problemen aan te snijden die in Rusland liever toegedekt worden.

Feminisme en identiteit zijn belangrijke thema’s in haar muziek. Het nummer ‘Nedoslavjanka’ (‘Niet helemaal Slavisch’) uit 2019 gaat over migratie, stereotypen en het gevoel nergens helemaal bij te horen. „Ik ben een emigrant/In mijn eigen land/In mijn ziel/Ben ik al een ander”. In de bijbehorende clip ondergaat de zangeres tijdens een roadtrip in een taxi een gedaanteverwisseling. Wanneer een ninja haar traditionele kleding en unibrow steelt – stereotype attribuut voor Centraal-Aziatische vrouwen – verandert ze in zichzelf, maar is ze ook iets van zichzelf verloren. The Diplomat noemde de clip een voorbeeld van ‘stjob’, een typisch Russische humorstijl waarbij een onderwerp door overmatige identificatie belachelijk wordt gemaakt.

Arbeidsmigranten

Manizja wil vooral een rolmodel zijn en anderen een spiegel voorhouden. „Door op te geven wie we werkelijk zijn – of dat nu nationaal, raciaal of cultureel is - verliezen we ongelooflijk belangrijke componenten van onze identiteit en raken we gedesoriënteerd”, zei ze in een interview. Ze zet zich in voor vluchtelingen en vroeg aandacht voor de tienduizenden Tadzjiekse arbeidsmigranten in Rusland die door de pandemie werk- en dakloos werden. Sinds afgelopen december is de zangeres ambassadeur voor VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR.

Toen de Russische regering in 2017 huiselijk geweld decriminaliseerde, lanceerde ze met regisseur Lado Kvatania het ontroerende nummer ‘Mama’ (2019). „Om het probleem aan te pakken, moeten we mannen erbij betrekken”, zei ze over de samenwerking. Het project omvat een app waarmee slachtoffers melding kunnen maken van huiselijk geweld.

Haar creativiteit en energie heeft Manizja niet van vreemden. Ze is de kleindochter van de Tadzjiekse schrijver en journalist Tadzji Oesmanov (1906-1968), haar oma is psycholoog en stimuleerde haar om de muziek in te gaan. Haar moeder runt een eigen modelabel en naait haar dochters podiumoutfits – een eclectisch geheel van folklore, pop en hiphop.

Toch voelde ook Manizja de druk van haar traditionele achtergrond, vertelde ze in een interview. In haar islamitische geboorteland wekte haar verkiezing naast trots, ook schaamte en woede. Manizja trekt zich er weinig van aan. „Ik ben een wereldburger. Tadzjieks en Slavisch, een persoon die Engels spreekt”, zei ze afgelopen week bij Radio Svoboda. „Ik ben opgehouden labels te plakken. Ik haat het als mensen dat doen en zichzelf begrenzen”.