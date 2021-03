Onder Trump daalde het gebruik van steenkool, onder Biden neemt het toe. Hoe komt dat?

Het Amerikaanse energieagentschap EIA verwacht dat het gebruik van steenkool in de Verenigde Staten dit jaar met 16 procent toeneemt ten opzichte van 2020. Voor 2022 wordt nog eens een toename verwacht met 3 procent. Het is voor het eerst sinds 2013 dat het land weer meer steenkool gebruikt.

De toename wordt mede veroorzaakt door de verwachte economische opleving na de coronacrisis. Vorig jaar daalde het elektriciteitsgebruik door die crisis juist met 19 procent. Het afgelopen jaar is aardgas bovendien 40 procent duurder geworden. Dat maakt steenkool financieel een aantrekkelijk alternatief. Het EIA verwacht voor dit en volgend jaar bovendien geen grote daling van de aardgasprijs.

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voorspelt ook wereldwijd een toename van de vraag naar steenkool. In 2019 daalde die vraag nog met 3,3 procent, vooral in Europa en de VS. Het zijn met name China en India die zorgen voor deze groei. In beide landen groeit het gebruik van duurzame energie – uit wind en zon, en in India ook uit waterkracht. Maar de economische groei gaat volgens het IEA sneller.

Netto-nul in 2060

De Chinese regering heeft vorig jaar weliswaar aangekondigd dat het land zijn uitstoot van broeikasgassen in 2060 wil hebben teruggebracht naar ‘netto-nul’. Maar in het vijfjarenplan dat het Chinese Volkscongres begin deze maand aannam, zijn geen concrete maatregelen opgenomen voor emissiereducties in de komende jaren. De regering verwijst naar een plan dat later dit jaar moet verschijnen. Waarschijnlijk wil China in de aanloop naar de grote klimaattop in Glasgow in november wachten op voorstellen van andere landen.

India heeft sowieso nog geen harde cijfers voor CO 2 -reductie vastgesteld. Het land beperkt zich tot een daling van de koolstofintensiteit. Dat wil zeggen: een relatieve daling afhankelijk van de economische groei.

De uitstoot van broeikasgassen is, ondanks de coronacrisis, alweer aan het stijgen

De toename van het gebruik van steenkool in de VS is opmerkelijk. Onder president Donald Trump, die zichzelf beschouwde als een groot pleitbezorger van steenkool, bleven productie en gebruik dalen. Joe Biden heeft juist een stevig klimaatbeleid aangekondigd. Dat beleid kan alleen slagen als er veel minder steenkool wordt gebruikt. Het recent aangenomen herstelplan van 1.900 miljard dollar bevat amper ‘groene’ beleidseisen. Wel heeft de president aangekondigd in een toekomstig plan voor de verbetering van de infrastructuur meer aandacht te besteden aan duurzaamheid. In combinatie met andere plannen zal vervolgens moeten blijken hoe de VS denken klimaatneutraal te zijn in 2050.