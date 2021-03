Voor bondscoach Dean Gorré horen voetballers van overzee bij Suriname en andersom

Aanvaller Nigel Hasselbaink maakte eind 2019 als eerste voetballer zonder Surinaams paspoort in het nationale team, de weg vrij voor veel andere spelers uit de diaspora. Het gaat om voetballers van wie een van de (groot)ouders in Suriname is geboren en de Surinaamse nationaliteit bezit. Zeker tweehonderd van deze ‘Suriprofs’ zijn actief in verschillende Europese competities.

Dat bondscoach Dean Gorré, na een intensieve lobby in politiek Paramaribo en talloze verzoekschriften aan de wereldvoetbalbond FIFA, nu eindelijk uit dit arsenaal kan putten, komt goed uit. De selectiespelers van eigen bodem hebben vanwege de pandemie al ruim een jaar geen enkele wedstrijd gespeeld. Gorré hield ze weliswaar vanuit Engeland, waar hij met zijn vrouw en jongste zoon woont, in conditie met schema’s en online trainingen, maar op wedstrijdritme valt niet te trainen. Deze maand roept hij een deel van hen op, maar hij heeft zijn hoop vooral gevestigd op de Europese profs die wél continu in competitie zijn geweest.

Inmiddels heeft Gorré (50) de beschikking over een selectie waarmee plaatsing voor het WK-eindtoernooi van 2022 in Qatar niet uitgesloten moet worden. Hij kan een beroep doen op onder anderen doelman Warner Hahn (Anderlecht), Ryan Donk (Galatasaray), Diego Biseswar (Apollon Limassol), Kelvin Leerdam (Seattle Sounders), Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) en Ramon Leeuwin (AZ). Gorré: „Bijna allemaal dertigers die aan het eind van hun carrière nog een kunstje willen flikken en met het land dat in hun hart zit geschiedenis willen schrijven.”

Selecteren op motivatie

Na het debuut van Hasselbaink stroomde Gorrés telefoon vol appjes van spelers die wel oren hadden naar een interlandcarrière voor Suriname. Daarop besloot hij vooral te selecteren op motivatie. Zo vroeg hij of de profs bereid waren desnoods hun eigen vliegtickets te betalen. „Niet dat het straks nodig is, maar ik wilde het gewoon peilen. Zodra iemand naar wedstrijdpremies informeerde, wist ik genoeg. Het gaat om de mentaliteit, de uitgesproken wil om voor Suriname te spelen. Of beter: te strijden. Jongens die het gevoel kennen dat er oerkrachten loskomen zodra ze op Zanderij uit het vliegtuig stappen.”

Ryan Koolwijk (35), dit seizoen captain van Almere City, weet er alles van. Ooit was hij met Excelsior op trainingskamp in Paramaribo, later speelde hij een demonstratiewedstrijd voor Suriname in een team met lokale spelers en Europese profs met Surinaamse roots: „Ik was supertrots toen ik het shirt met de gele ster mocht aantrekken. Kun je nagaan wat er gebeurt als ik straks een échte interland mag spelen.”

Toch is niet elke Surinaamse voetballiefhebber onverdeeld enthousiast over het oproepen van spelers uit andere delen van de wereld. Dat hangt samen met hetzelfde nationalisme dat ook in andere geledingen van de maatschappij voelbaar is. Het land heeft de inbreng van Surinamers overzee, de „blaka bakra’s” (zwarte Hollanders) niet nodig, zo is de teneur. Want welke binding met het land hebben die nog nadat ze voor een toekomst in het buitenland hebben gekozen? Dan duurt het maar wat langer voor het land er economisch of sportief weer bovenop komt.

Gorré, die het grootste deel van het jaar in Paramaribo zal verblijven, is zich terdege bewust van dit sentiment. Daarom wil hij de Surinaamse gemeenschap intensief betrekken bij zijn selectie. „Niet zoals bij Oranje waar de spelers bij een interland vanuit Schiphol linea recta naar Zeist rijden en geen contact hebben met het publiek. Ik wil dat de internationals onder de mensen komen, zodra het kan het binnenland ingaan, naar Nickerie in het westen, gasttrainingen geven. De jongens horen bij Suriname en andersom.”

Wedstrijd tegen Canada

Gorré, die deze week zijn contract met de Surinaamse voetbalbond verlengde tot de zomer van 2023, heeft nog een andere manier om het thuispubliek achter Natio te krijgen: goede resultaten boeken. Het schema voor de WK-kwalificatie, met drie landen uit de onderste regionen van de FIFA-ranglijst, biedt volop kansen. Op 24 maart speelt Suriname tegen de Kaaiman-eilanden, drie dagen later wacht het duel met Aruba. In juni volgen in deze eerste kwalificatiepoule Bermuda en Canada, op papier de sterkste tegenstander (nummer 73 op de FIFA-ranglijst). „Het gaat om die laatste wedstrijd en tegen die tijd hoop ik dat de jongens op elkaar ingespeeld zijn.”

Bij succes plaatst Suriname zich voor een knock-out ronde, waarschijnlijk tegen Nicaragua of Haïti. Overleven Gorrés mannen ook dat tweeluik, dan komen ze vanaf september terecht in de Concacaf-eindpoule met Mexico, de Verenigde Staten en Costa Rica, die meerdere malen het eindtoernooi hebben gehaald. Aangenomen dat die tegenstanders te sterk zijn, moet Suriname mikken op de vierde plaats en landen als Jamaica, Honduras en Panama achter zich houden. In dat geval staat nog een dubbele confrontatie met een land uit een ander continent om een van de laatste WK-tickets op het programma.

De eerste opgave is om een echt team op het veld te krijgen. De Europese spelers komen op 22 maart aan in Paramaribo en hebben dan twee dagen om zich in een bubbel voor te bereiden op de eerste interland. Volgens het FIFA-protocol mag Gorré daags voor de wedstrijd precies één uur in het stadion trainen. „Niet echt ideaal. Met de spelers individueel heb ik intensief contact. Via zoomsessies komen we met staf en selectie bij elkaar. Met een positieve instelling en de wil om te winnen moet het goed komen.”